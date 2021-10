Sendenhorster Spielerinnen beeindrucken selbst ihren Trainer

„Ersten Härtetest mit Bravour bestanden“, so könnte das Fazit der SG Sendenhorst in der Volleyball-Landesliga der Damen lauten, nachdem sie den ersten Doppelspieltag überhaupt mit zwei Siegen hinter sich gebracht hatte. Mit viel Respekt waren die Damen der Doppelbelastung und auch ihrem Debut in der Landesliga entgegengetreten. Beide Heimspiele gegen VC Reken (25:21, 25:17, 25:18) und BW Aasee 4 (25:15, 25:17, 25:10) gingen mit 3:0 an sie. „Da hätte ich nicht mit gerechnet, meine Mädels haben die Trainingsleistung abgerufen und bestätigt“, sagte der erfahrene Trainer Dieter Theis erleichtert nach dem intensiven Nachmittag.

Das erste Spiel gegen den unbekannten VC Reken war eine Wundertüte. Die SG kam gut ins Spiel und die Neuzugänge von BW Aasee integrierten sich hervorragend ins System und sorgten für eine sichtliche Verstärkung. Reken fehlte es deutlich an Konstanz, sie spielten stets solide mit, bis der eigene Punktestand zweistellig war – und dann ließen sie nach. „Angriff und Block/Abwehr waren bei uns aber wirklich eine Macht“, stellte Theis fest. Er ließ die Start-Sechs komplett durchspielen, denn sie funktionierte und so konnten sich die Auswechselspielerinnen für das zweite Spiel schonen.

Viele Wechsel zum zweiten Spiel

Hier wechselte Theis dann gegen Aasee die Hälfte seines Feldpersonals aus. Die Herausforderung war nun neben der Doppelbelastung, nach dem Sieg nicht zu selbstsicher ins zweite Spiel zu gehen. Doch Aasee nahm ihnen diese Sorge ab. Der Gast zeigte sich insgesamt überfordert. Die SG hatte somit ein leichtes Spiel.

Im zweiten Satz stabilisierte sich dann zwar die BWA-Annahme. Es reichte aber dennoch nicht, die Theis-Sechs behielt weiterhin die Oberhand. „Mich interessiert erstmal nur das Zusammenwachsen der neuen und alten Spielerinnen, und das lief heute schon mal gut“, zeigte Theis direkt seinen persönlichen Fokus auf. Und dennoch: Es war ein erstes sehr gutes Zeichen, das die Mannschaft im Neuland Landesliga setzte.