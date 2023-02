SG-Herren in der Spur, Damen vom Kurs abgekommen

Nach zwei Niederlagen in Folge bracht die SG Sendenhorst vom Verbandsliga-Auswärtsspiel beim Telekom Post SV Bielefeld III einen 3:1 (25:13, 22:25, 25:21, 25:20)-Sieg mit und beendete eine kleine Negativserie. Eine Niederlage der vermeidbaren Art kassierte hingegen die Verbandsliga-Damen beim TSC Gievenbeck mit 0:3 (17:25, 16:25, 9:25).

Herren-Trainer Raphael Klaes zeigte sich nach dem Spiel zufrieden mit dem Ergebnis und betonte, dass seine Mannschaft vor allem im ersten Satz sehr stark aufgetreten sei. „Das war echt gut von uns, aber auch sehr schwach von Bielefeld, die haben gar nix hinbekommen“, so Klaes. Die Sendenhorster hatten Bielefeld mit ihren Aufschlägen förmlich eingedeckt. „Man hat dann aber gemerkt, dass sich Bielefeld zum Ende des Satzes gefangen hat und unsere Aufschlagsstrategie durchblickt hat“, erklärte Klaes. Im zweiten Satz verschlief die SG dann Anfang verschlafen und lag schnell mit 7:13 zurück, sodass ein 22:25 nicht überraschend war. „Wir haben nicht durchweg schlecht gespielt, aber es haben sich immer wieder Fehler eingeschlichen. Und ein bisschen trantütig waren wir auch“, kommentierte Klaes.

Platz vier - Herren haben Saisonziel wieder im Visier

Mit den nun gewonnenen drei Punkten können die Herren den vierten Platz in der Tabelle auf ein neues festigen, was das große Saisonziel für die Mannschaft darstellt. Zwei Spiele in drei Wochen stehen in der verbleibenden Saison noch aus, das Training wird bis dahin auf hohem Niveau weitergehen. .„Wir kennen unsere Baustellen und wissen, was wir machen müssen“, betonte er.

„ »Es war eine Niederlage mit Ansage. So kann man keinen Blumentopf gewinnen« “ Damen-Coach Dieter Theis

Damen-Trainer Dieter Theis äußerte sich nach dem Spiel enttäuscht über einen kollektiven Ausfall bei seinen Spielerinnen. „Es war eine Niederlage mit Ansage, wenn man auf die Trainingsbeteiligung schaut“, sagte Theis mit Blick auf kleine Nachwehen vom Karnevalswochenende. Seine Mannschaft bekam keinen Zugriff aufs Spiel, Parallelen zum Hinrundenspiel gegen TuS Saxonia Münster waren erkennbar. „Der TSC hat zweifellos ein solides Spiel gezeigt“, meinte Theis anerkennend.

Die SG verliert somit endgültig den Anschluss an das obere Tabellendrittel und scheinen mit vier Punkten Abstand nach oben und fünf nach unten den fünften Platz länger gebucht zu haben. „So kann man keinen Blumentopf gewinnen“, meinte Theis dennoch, die Situation noch nicht ganz akzeptierend.