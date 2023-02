SG-Herren verbessert, aber erwartet chancenlos

Dass es für die SG Sendenhorst im Heimspiel der Herren-Verbandsliga gegen den übermächtigen Spitzenreiter FC Augustdorf alles andere als leicht werden würde war klar. Dass am Ende doch ein Satzsieg und somit ein 1:3 (21:25, 25:18, 16:25, 13:25) auf dem Scoresheet stand stimmte zufrieden. Mit allen Kräften wehrte sich die SG bei guter Stimmung – auch durch einige mitgereiste Fans aus Augustdorf – gegen den dominanten Absteiger aus der Oberliga.

Es zeigte sich schnell, dass sich das intensive Annahme-Training bezahlt gemacht hatte, die FC-Aufschläge konnten im Vergleich zum Hinspiel deutlich besser plariert. Dafür tauchten nun Probleme an anderer Stelle auf. So mangelte es wegen der sicheren Abwehr des FC an der Effizienz des Sendenhorster Angriffs. „Wir haben die Bälle einfach nicht auf den Boden bekommen“, beobachtete Raphael Klaes. Er war wieder in der Doppelrolle als Spielertrainer unterwegs und griff nach längerer Pause als Libero wieder mit ins Spielgeschehen ein.

„ »Wir haben die Bälle einfach nicht auf den Boden bekommen« “ Spielertrainer Raphael Klaes wurmte die fehlende Effektivität im Angriff

„Das hat ganz gut geklappt. Ich wurde hinten aber auch gut unterstützt“, meinte er, seinen Mitspielern dankend. Viele gegnerische Aufschlagfehler machten der SG in Satz Zwei das Leben leicht und führten zusammen mit soliden Aktionen in der eigenen Annahme und Abwehr zu einem unerwarteten Satzsieg. „Da hatten wir einfach mehr Zugriff aufs Spiel“, stellte Klaes fest. Ein 1:8-Rückstand nach mächtigen FC-Aufschlägen in Satz Vier war dann der Beginn eines eher unwürdigen Endes des ansonsten soliden Spiels. „Das war im großen und ganzen super gut. Wir wurden nicht so abgeschossen wie in der Hinrunde“, meinte Klaes. Somit ist das Team weiterhin stabil auf Platz Vier platziert. Der Abstand nach unten schrumpft jedoch, der Verfolger SG Lage-Oerlinghausen kam bis auf drei Punkte heran.