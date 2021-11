SG-Männer gewinnen ohne Glanz, aber mit Biss

Sendenhorst

Manches Mal kommt man an das Feinkostregal nicht heran. Was nicht heißen muss, dass das Volleyball-Menü nicht schmeckt. Hausmannskost hat auch ihre Reize. Den Verbandsliga-Männern der SG Sendenhorst haben die Zutaten beim 3:1 in Königsborn gefallen.

