SG Sendenhorst für Topspiel in Münster gerüstet

Es kann am Ende nur einen geben. Einen Aufsteiger. Aber warum soll der nicht SG Sendenhorst heißen? Aufschluss dürfte schon das Spitzenspiel in der Männer-Verbandsliga beim TuS Saxonia Münster liefern.

Er ist im Rahmen des Möglichen, der Aufstieg in die Volleyball-Oberliga für die Männer-Mannschaft der SG Sendenhorst. Nach den Siegen in den vergangenen Spielen stehen sie überraschend an der Tabellenspitze und das Thema Aufstieg rückt plötzlich in den Fokus.

Auch wenn der TuS Saxonia Münster mit zwei Spielen weniger und nur einem Punkt Abstand direkt dahinter auf Platz zwei lauert. Am Samstag bietet sich nun die Gelegenheit, die kleine Aufstiegschance zu wahren. Denn auf den Spielplan steht kein geringerer als eben diese Saxonia als Gastgeber ab 18 Uhr in der Halle der Mathilde-Anneke-Gesamtschule.

Gänzlich unwahrscheinlich ist ein Sieg nicht, im Hinspiel gewann Saxonia zwar mit 3:1, aber mit stets extrem engen Sätzen wie beispielsweise einem 31:29. Ein zusätzlicher Ansporn also, es nun besser zu machen .„Wir wissen dass wir liefern müssen, sonst wird ein Aufstieg unmöglich“, weiß Libero Stephan Klaes um die Wichtigkeit des Spiels, denn wegen Corona-Sonderregelungen steigt nur der Tabellenführer auf, eine Relegation gibt es nicht.

Dieses Spitzenspiel kommt den Sendenhorstern sehr gelegen, sie sind aktuell nach den letzten Siegen voll im Rhythmus. Mit Top-Besetzung wird die Mannschaft dem Spiel in Münster entgegentreten und sich stellen. Dass auf den TuS Saxonia Münster bereits am nächsten Spieltag die Begegnung beim Dritten TuS Bocholt II – und somit eine weitere schwere Aufgabe wartet – könnte den Sendenhorstern in dei Karten spielen. Zuvor aber hofft das Team für das Topspiel, das unter Berücksichtigung der 2G+-Regelung ausgetragen wird, auch auf zahlreiche Unterstützung durch die Sendenhorster Anhänger. Alle übrigen SG-Teams haben an diesem Wochenende spielfrei.