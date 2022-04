SG Sendenhorst ist beim 3:4 nicht wiederzuerkennen

Die SG Sendenhorst ist völlig aus dem Tritt geraten. Da täuschte wohl der Sieg unter der Woche in Ostbevern. Denn bei der 3:4-Niederlage gegen den SC Füchtorf geriet das Spiel der Rot-Weißen völlig aus den Fugen. Dabei passte der Schlusspunkt irgendwie zur Situation.

Die SG Sendenhorst konnte und wollte die sehr gute Vorstellung aus dem Ostbevern-Spiel (1:0) bestätigen. Tatsächlich aber lieferte der A-Ligist beim unerwarteten 3:4 (1:1) gegen den SC Füchtorf den Beweis, dass das Team durch die Partien taumelt.

„Wir haben das Spiel zu einem offenen Schlagabtausch kommen lassen, was nicht nötig war“, blickte Spielertrainer Florian Kraus nach der dritten Niederlage im vierten Spiel des Kalenderjahres zurück. Nach frühem Rückstand (10./Muja) und postwendendem Ausgleich durch Maik Krause (14.) nutzte der Coach die Pause, um einige Dinge zu korrigieren. „Die erste Hälfe war nicht gut, aber okay“, so Kraus.

„ »Wir waren vogelwild« “ SG-Spielertrainer Florian Kraus zu den zweiten 45 Minuten

Was nicht mehr für den zweiten Durchgang galt. „Da waren wir vogelwild“, kritisierte Kraus. Zweimal geriet die SG in Rückstand (51. und 64.), zweimal glich sie durch Sven Kortwinkel (57.) und Nicolas Rosendahl (71.) aus, um in Minute 90 doch das 3:4 zu kassieren.

SGS: Lackmann – Kommorowski, Rosendahl, Linnemann, Scholz (61. Scholz) – Kraus – Abu Dalal, Nordhoff (55. Ratering) – Krause, Lütke-Verspohl (81. Wittenbrink), Kortwinkel