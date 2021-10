SG Sendenhorst plant schon das zweite Triple

Es ist der erste Titel der Saison 2021/22. Gleichzeitig wohl auch der letzte des Jahres. Für dei Altherren-Fußballer ist der Gewinn des Potts-Cups so oder so etwas Besonderes. Und auf das scheint die SG Sendenhorst ein Abo zu haben. Jedenfalls vor dem Anpfiff des Endspiels.

Die Vorfreude ist riesengroß. Die Finalspiele von „Eddys-Potts-Cup“ am morgigen Samstag auf dem Kunstrasenplatz der SG Sendenhorst werfen ihre Schatten voraus. Im Finale stehen sich die SG Sendenhorst und der TuS Wadersloh (16.30 Uhr) und im Spiel um den dritten Platz der BSV Ostbevern und Vorwärts Ahlen (14 Uhr) gegenüber.

„Wir freuen uns darauf, vor heimischer Kulisse im Finale zu stehen. Wir haben alle Mann an Bord und wollen alles in die Waagschale werfen, um das zweite Triple perfekt zu machen“, erklärte Rafael Fleischer von der SG Sendenhorst.

SG-Sendenhorst klar in der Favoritenrolle

Über die Rolle des Favoriten müssen im Finale keine Diskussionen geführt werden. Diese Bürde liegt zweifelsohne bei der SG, die die begehrte Trophäe bereits in den Jahren 2019 und 2020 gewinnen konnte und in diesem Jahr den dritten Streich – zum Triple – folgen lassen möchte. Es wäre bereits das zweite Triple für die Sportgemeinschaft, der das Kunststück bereits in den Jahren 2010 bis 2012 gelang.

Tus Wadersloh unterlag beim letzten Mal 0:2

Aber auch die kampferprobte Mannschaft des TuS Wadersloh, die erstmals im Finale steht, rechnet sich eine Außenseiterchance aus: „Wir gehen da recht locker heran und versuchen, das 0:0 möglichst lange zu halten“, erklärt Wolfgang Fehst, der für den TuS Wadersloh vom Spielfeldrand aus die Fäden ziehen wird.

Bereits vor zwei Jahren trafen beide Teams im Halbfinale aufeinander. Aus der umkämpften Partie ging damals die SG Sendenhorst mit einem knappen 2:0-Erfolg als Sieger hervor. Mit einer ähnlichen Taktik wollen die Recken aus Wadersloh auch dieses Mal antreten: „Wir wollen abwartend agieren und versuchen, die Kräfte ein wenig zu schonen“, so Fehst.

Der Eintritt erfolgt unter Berücksichtigung der 3-G-Regeln.