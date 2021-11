SG Sendenhorst tütet zweiten Titel-Hattrick ein

Die Altherrenfußballer der SG Sendenhorst haben es wieder getan. Durch ein 4:0 (0:0) gegen den TuS Wadersloh im Finale von „Eddys-Pott‘s-Cup“ (wir berichteten bereits) machte die von Rafael Fleischer trainierte Mannschaft am Samstagnachmittag vor heimischer Kulisse den Titel-Hattrick perfekt. Nach 2019 und 2020 haben sie es nun auch 2021 getan. Wie schon zwischen 2010 und 2012. Im Spiel um den dritten Platz setzte sich zuvor der BSV Ostbevern torreich mit 5:2 gegen Vorwärts Ahlen.

Eine an Höhepunkten arme erste Hälfte

In der an Höhepunkten eher armen, zäh wirkenden ersten Hälfte des Endspiels lauerten beide Teams zunächst auf Fehler des Anderen. Die SG Sendenhorst und der TuS Wadersloh begegneten sich auf Augenhöhe. Anders verlief die zweiten Hälfte. Die SG Sendenhorst machte nun Tempo. Eine Vorarbeit von Björn Michael knallte Matthias Langohr nach Wiederanpfiff per Gewaltschuss mit Windbeteiligung unter der Latte und brachte die SG in Front (44.). Patrick Kowalik sorgte auf Vorlage von Lukas Noga für die Vorentscheidung (59.). Es folgten zwei weitere Treffer von Pascal Vonnegut (70.) zum 3:0 und Schekeb Rahim zum 4:0 (77.).

„ »Wir haben am Ende voll aufgemacht. Da hat Sendenhorst seine Klasse ausgespielt« “ Wadersloh-Coach Wolfgang Fehst

„Wir haben am Ende voll aufgemacht. Da hat Sendenhorst seine Klasse ausgespielt. Uns hat heute einfach das Glück gefehlt. Wir greifen im nächsten Jahr wieder an“, erklärte der nicht all zu enttäuscht wirkende Wolfgang Fehst für den TuS Wadersloh. SG-Trainer Rafael Fleischer lobte auch den Gegner: „Ich denke wir haben verdient gewonnen. Aber das Ergebnis ist zu hoch ausgefallen. Wadersloh hat ein sehr gutes Spiel gemacht.“ Begeistert zeigte sich Rafael Fleischer vom Ambiente am Platz mit rund 150 Zuschauern, Einlauf- und Tormusik.

Auch nicht ganz so unwichtig: Die „dritte Halbzeit“ genossen alle Aktiven nach den Spielen gemeinsam bei einer Party und im Austausch über alte Zeiten.