SG Sendenhorst verspielt alle Möglichkeiten - und sucht nach Gründen

Das nennt man Schnellverfahren. Im Eiltempo hat dei SG Sendenhorst eine vielversprechende Ausgangslage verspielt. Vier Niederlagen in den ersten fünf Spielen des Jahres sorgen für lange Gesichter und ein Stück weit für Ratlosigkeit. Die spielfreie Zeit bietet immerhin Gelegenheit zur Ursachenforschung. Doch so richtig überzeugen die Ansätze nicht. Wenngleich der Trainer Forderungen stellt.

Und plötzlich ging es ganz schnell. Gerade noch in aussichtsreicher Position in Sachen Staffelsieg, doch plötzlich nur noch irgendwo im Nirgendwo. In kürzester Zeit, quasi im Eiltempo, hat die SG Sendenhorst in der Kreisliga A1 das Kontrastprogramm erlebt. Zwei Heimniederlagen zum Re-Start ließen erste Zweifel aufkommen. Zwei weitere Schlappen aus den folgenden drei Begegnungen sorgten für die traurige Gewissheit: Chance und gute Ausgangslage verspielt. Ja, Platz eins war nicht das ausgegebene Ziel. Der aktuelle Einbruch aber auch nicht. Da kam das vergangene spielfreie sowie das Oster-Wochenende wie gerufen. Um durchzuatmen, aber auch um nach- und aufzuarbeiten.