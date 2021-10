SG Sendenhorst zieht beim 22:26 zu spät die Lehren

Sendenhorst

Die gute Nachricht: Einige Spieler melden sich in den Reihen der SG Sendenhorst zurück. Die schlechte: Beim Spiel in Müssen-Billinghausen hat es noch nicht gereicht. Auch, weil die Bindung noch fehlt. Die soll nun in den nächsten zwei Wochen hergestellt werden. Trainer Thorsten Szymanski hofft dabei aber auch auf ein notwendiges Echo.

Von Uwe Niemeyer