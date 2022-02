SG Sendenhorst zieht Schlussstrich und steigt aus

Sendenhorst

Es war abzusehen, nun herrscht Klarheit. Die SG Sendenhorst beendet die Saison in der Männer-Landesliga vorzeitig und wählt den Weg in die Bezirksliga. Das hat der Vorstand beschlossen. Eine Entscheidung, die von der Mannschaften mitgetragen wird. Derweil laufen die Vorbereitung für 2022/23 an.

Von Uwe Niemeyer