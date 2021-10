SG-Spielertrainer Klaes liegt selbst Hand an

Der Saisonstart ist den Sendenhorster Volleyballern mit 3:0-Siegen mehr als gelungen. Am Samstag stehen nun für die beiden Spitzenteams die ersten Auswärtsspiele an. Die erste Herrenmannschaft muss in der Verbandsliga beim Königsborner SV (14 Uhr) ran, die erste Damenmannschaft reist in der Landesliga zum SV Teuto Riesenbeck (15 Uhr).

Bei den Männern wird es ein ungewisses Spiel. Auf der einen Seite steht der bis dato unbekannte KSV, auf der anderen Seite fehlt im SG-Kader aus privaten Gründen Stammzuspieler Lukas Tepe. Das bedeutet, dass Spielertrainer Raphael Klaes einspringen muss. Er hatte zuletzt den Fokus klar aufs Coaching gesetzt und stand in der Verbandsliga noch nicht auf dem Parkett.

„ »Wenn wir so spielen wie letzte Woche, dann dürfte es für Königsborn schwierig werden« “ Herren-Spielertrainer Raphael Klaes

Hinter einigen weiteren SGlern standen die Woche über auch noch Fragezeichen für das Spiel am Samstag, hier waren kleine Wehwehchen der Grund, die aber zum Spiel kein Thema mehr sein dürften – so jedenfalls die Hoffnung von Klaes. „Wenn wir so spielen wie letzte Woche, dann dürfte es für Königsborn schwierig werden“, ist Klaes trotz allem optimistisch. Die Gastgeber verloren ihren Saisoneinstand vor Wochenfrist mit 0:3 bei Eintracht Dortmund.

„ »Wir haben klassischerweise den Klassenerhalt im Sinn« “ Damen-Coach Dieter Theis

Für die Damen mit ihrer Spielgemeinschaft mit dem SV Ems Westbevern dürften die zwei kommenden Spiele vorentscheidend für die komplette Saison sein, wie Trainer Dieter Theis ausmachte. Mit Riesenbeck steht ein Gegner auf dem Programm, der schon in den letzten Saisons von sich reden machte. „Das zeigt auch deren 3:1-Sieg gegen die ebenfalls stark einzuschätzende SG Borken-Burlo“, hat Theis bei Beobachtungen festgestellt. „Wir sind nach wie vor Aufsteiger und die haben klassischerweise den Klassenerhalt im Sinn. Nach dem letzten Wochenende mit zwei Siegen ist unser Anspruch aber ein anderer.“ Wie ernst das Team das Vorhaben aber auch die kommenden Gegner nimmt, verdeutlicht der Trainingsplan: Am Dienstag wurde eine einstündige Krafteinheit ans Training angehängt. Eine Sonderschicht – es wäre die dritte der Woche – ist am Freitag geplant.