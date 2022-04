SG-Teams wollen die Bilanzen aufpolieren

Sendenhorst

Bei den Sendenhorster Volleyballern geht es nach fast einem Monat Pause in den Endspurt der Spielzeit 2021/22. Die erste Herrenmannschaft trifft am Samstag um 19 Uhr im letzten planmäßigen Heimspiel auf den TV Westfalia 07 Epe. Ihr letztes Saisonspiel bestreitet die erste Damenmannschaft bereits am Freitag auswärts beim SC Coesfeld 06. Und die Begegnung steht unter besonderen Vorzeichen.

-uni/mau-