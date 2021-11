„So tot ist Fortuna nicht“

Wer sich ein schönes Fußballspiel ansehen wollte, war bei der Partie zwischen ASK Ahlen und Fortuna Walstedde Fehl am Platz. Dafür standen harte Zweikämpfe, viele Nickligkeiten und Mittelfeldgeplänkel auf der Tagesordnung. Logisch, dass das Tor des Tages nach einem Standard fiel.

Fußball: Walstedde unterliegt Spitzenreiter ASK mit 0:1

Viele Nickligkeiten, hart geführte Zweikämpfe und kaum Spielfluss: Wirklich schön anzusehen, war die Partie zwischen ASK Ahlen und Fortuna Walstedde nicht. Am Ende entschied ein sehenswert getretener Freistoß von Ismail Uysal das Duell für den Spitzenreiter vom Sportpark Nord – Endstand 1:0 (0:0) aus Sicht des Tabellenführers.

Arbeitssieg für ASK

„Das war ein Arbeitssieg für uns“, bilanzierte ASK-Spielertrainer Philipp Plöger. „Dass die Entscheidung durch einen Standard fällt, war sinnbildlich für die Partie“, ergänzte er. „Im Spitzenspiel gegen Wadersloh nächste Woche will ich eine ganz andere Einstellung meiner Jungs sehen.“

Sein Gegenüber, Oliver Koch, war dagegen durchaus Einverstanden mit dem Auftreten seiner Mannschaft. „Wir haben es ASK richtig schwer gemacht. Ich bin absolut stolz auf die Leistung meines Teams“, lobte er seine Elf. „So tot wie Walstedde von vielen beschworen wird, ist die Fortuna nicht.“ Ein wenig trauerte Koch auch einem nicht gegebenen Elfmeter – Joel Lange wurde gefoult – hinterher (26.). Ansonsten sahen die Zuschauer im ersten Durchgang wenig gefährliche Strafraumszenen. Einzig: Mustaq Al Berdan und Alihan Birinci hatten in der Nachspielzeit die Führung auf dem Fuß, fanden ihren Meister aber in Fortuna-Keeper Felix Grote (45.+3).

Zerfahren und unansehnlich

Nach der Pause zeigte sich das gleiche Bild. Ansatzweise gefährlich wurde es oft nur nach Standards. So sorgte Ismail Uysal mit einem direkt verwandelten Freistoß aus etwa 20 Metern für das Tor des Tages (52.). Auf der Gegenseite scheiterte Randy Mrozik mit seinem Freistoß an ASK-Torhüter Semih Cicek (86.). Ansonsten blieb es ein zerfahrenes und unansehnliches Spiel.

Fortuna: Grote – Nettebrock, Ernst, Döring, Nieddu (77. Hoppe) – Broszeit, Seebröker (39. Jul. Winkler) – Ka. Northoff (29. Kottmann), J. Lange (86. Hempelmann), Fuhr – Mrozik