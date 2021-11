Souverän ohne Spielmacher

Das HLZ Ahlener SG II bleibt in der Erfolgsspur. Der Verbandsligist setzte sich im Heimspiel gegen den HB SV Westerholt mit 27:21 (14:12) durch. „Mein Team hat besonders im zweiten Durchgang eine gute Leistung gezeigt. Westerholt fand zum Ende der Partie kein Mittel mehr, um uns unter Druck zu setzten“, resümierte Uwe Bekston. Dabei musste der Trainer auf Spielmacher Marvin Michalczik verzichten, der sich beim Abschlusstraining eine Knieverletzung zuzog. Dies tat dem Spiel der ASG aber keinen Abbruch. Ahlen kompensierte den Verlust und ging nach einer nervösen Anfangsphase durch Lukas Hinterding mit 5:4 (9.) in Führung.

Viele Pfosten- und Lattentreffer

Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine schnelle und spannende Partie. Auffällig war, dass auf beiden Seiten viele Chancen an Pfosten und Latte landeten. Erst mit der Zeit stabilisierte sich das Ahlener Angriffsspiel. Das zeigte Wirkung, als das HLZ-Team die Führung auf 13:10 ausbaute. Verdient gingen die Rotweißen mit einem Vorsprung in die Pause, um im zweiten Durchgang noch konzentrierter zur Sache zu gehen. Treffer durch Gatzemeier und Hegemann brachten die Bekston-Sieben weiter in Front (18:13). Westerholt fand weiter keine Mittel, um die Ahlener Offensive unter Druck zu setzten. „In der 45. Minute war der Drops gelutscht. Wir haben das Spiel unter Kontrolle gebracht und wussten: Da kann nichts mehr passieren“, freute sich Bekston. Am Kreis wirbelten Jan Hegemann und Lukas Hinterding die Abwehr durcheinander. Schmidt und Harbaum trafen aus der zweiten Reihe – das war zu viel für die gegnerische Defensive. Zwar versuchte Westerholt noch einmal dagegenzuhalten, doch das HLZ behielt die Oberhand.

ASG-Tore: Hinterding (8), Austermann (4/3), Hegemann (4), Schmidt (3), Möllenhecker, Harbaum (je 2), Gatzemeier, Supenkamp, Lorenz, Hohmann (e 1)