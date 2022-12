Spektakel ohne Happyend: RW Ahlen verspielt 2:0-Führung in Wattenscheid

RW Ahlen bleibt im Tabellenkeller stecken und hat sich mit einer krachenden Niederlage in die Winterpause verabschiedet. Im so wichtigen Spiel bei der SG Wattenscheid 09 gab es ein 3:4. Und das trotz einer 2:0-Führung.

Abgekämpft stapfte Kevin Kahlert über den Rasen des Lohrheidestadions, einer Spielfläche, die eher an die Galopprennbahn in Gelsenkirchen-Horst erinnerte, aber doch Schauplatz eines wahren Spektakels des Regionalliga-Fußballs geworden war. Den Blick der stahlblauen Augen starr nach vorne gerichtet, grummelte der Kapitän immer wieder etwas in den imposanten Vollbart, das nach „unglaublich“ und „unfassbar“ klang.

Unglaublich und unfassbar war es in der Tat, was sich dort „tief im Westen“ abgespielt hatte. In dieser Partie mit zwei völlig unterschiedlichen Hälften, einer 2:0-Pausenführung für Ahlen, einem Ahlen verwehrten, aber Wattenscheid großzügig zugestandenen Elfmeter, drei Wattenscheider Toren innerhalb von nur zehn Minuten, dem Ausgleich RW Ahlens zum 3:3 – und dem spielentscheidenden Eigentor des bis dahin richtig starken Jan Holldack.

„Es ist schwer, Worte zu finden“, sagte der Kapitän und suchte dann auch einen kurzen Moment. „Wir haben hier alles im Griff, Wattenscheid kommt überhaupt nicht ins Spiel – und statt dann nach der Pause abgeklärt den Part runterzuspielen, laufen wir auswärts in Konter. Unfassbar.“

Recht hat er, der „Käpt’n Kalle“, der an diesem ja schon 20. Spieltag der Saison zu seinem ersten Startelf-Einsatz gekommen war und gleich gezeigt hatte, wie wichtig er für diese Mannschaft ist. Hinten haute er alles raus, was gefährlich vors Tor kam, vorne haute er das Spielgerät gleich zweimal ins Netz und hatte gar einen dritten Treffer auf dem Fuß.

Es hätte gut und gerne 4:0 für Ahlen stehen können nach 45 Minuten, es stand aber nur 2:0 (Kahlert 16./Der 41.) und nach gut einer Stunde plötzlich und unerwartet 2:3 aus RWA-Sicht. Meier, Knabe und der bärenstarke, für den armen Mike Phil viel zu schnelle Sané hatten innerhalb von nur zehn Minuten das Spiel gedreht. Dass selbst Kahlerts zweiter Treffer nicht wenigstens zum Punktgewinn reichte, weil Holldack den Ball ins eigene Tor beförderte, passte ins RWA-Bild im Winter 2022.

Wieder einmal war mehr drin, ach was, eigentlich alles. Wieder einmal aber gab es nichts Zählbares. Zum fünften Mal in Folge jetzt schon. „Wir stecken im Abstiegskampf, jetzt noch tiefer. Jetzt ist auch Wattenscheid wieder dran. In der Vorbereitung der Rückrunde muss dringend was passieren,“ sagt Kahlert. Und in seinen stahlblauen Augen ist die Entschlossenheit zu sehen. Der Kapitän ist zurück auf der Brücke. Auf jeden Fall ein Hoffnungsschimmer.

„Jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß doch, was in solcher Situation zu tun ist. Wenn ich auswärts zur Pause 2:0 führe. Dann haue ich in den ersten 20 Minuten hinten alles raus, der Gegner wird mürbe, ich lege das 3:0 nach – und alles ist gelaufen,“ sagt Trainer Andreas Golombek, holt kurz Luft und schiebt die alles entscheidende Frage nach: „Und was machen wir? Wir spielen weiter, laufen auswärts in Konter und kassieren drei Gegentore innerhalb von nur zehn Minuten.“

Ein Verhalten, das der frühere Abwehrspieler nun gar nicht nachvollziehen kann. Zumal es so nicht abgesprochen war. „Mensch, ich hätte den Ball hier früher bis rüber nach Essen gedroschen. Einfach weg damit.“

Über den Schiedsrichter wollte „Golo“ nichts sagen. Weil es so besser sei. Wobei es viel zu sagen gegeben hätte über den guten Herr Liedtke, der an diesem kalten Dezember-Samstag sicherlich nicht seinen besten Tag erwischt hatte.

Einen Elfmeter für Ahlen hätte er geben können, den für Wattenscheid nicht geben dürfen, weil wohl Sané den Ahlener Pihl und nicht der ihn getroffen hatte.

Dem Wattenscheider Knabe (eher ein ausgewachsener Kerl, der aussah, als bringt er mehr als 100 Kilogramm auf die Waage) sah er einen Tritt gegen den mit dem Ball am Boden liegenden Torhüter Kovac nach, zeigte diesem aber sofort und ohne Vorwarnung Gelb wegen angeblichen Zeitspiels – in der 45. Minute!