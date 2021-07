Spiel über Grenzen beim TV Warendorf

So geht Tennis über Grenzen: Der TV Warendorf bietet einem Team des TC Blau-Weiß Lemgo eine Übergangsheimat. Die Gäste spielen in einer Mixed-40-Konkurrenz, die so in Ostwestfalen (noch) nicht angeboten wird.

Nicht selten scheitert Sport an Regularien, an Durchführungsbestimmungen. Entgegenkommend und flexibel zeigt sich in diesem Sommer hingegen der TV Warendorf. Er gewährt Spielerinnen und Spielern des TC Blau-Weiß Lemgo sportliches Asyl, stellt eine Übergangsheimat bereit, macht die Teilnahme an den Punktspielen möglich, was in Lemgo (noch) nicht geht. Tennis über Grenzen. Auf kurzem Dienstweg und komplett uneigennützig.

Die Mixed-40-Konkurrenz wurde bereits im Vorjahr auf WTV-Ebene aus der Taufe gehoben, konnte aufgrund der Corona-Pandemie aber nicht umgesetzt werden. Doch während das Münsterland den Wettbewerb ins Programm aufnahm, blieb es bislang auf Bezirksebene in Ostwestfalen aus. Guter Rat war teuer, schließlich wollten die Routiniers doch spielen. Nicht einfach so – in der Bezirksklasse. Nun können sie es am Warendorfer Siechenhorst.

Sofort ein offenes Ohr

Denn Michael Koderisch, Mannschaftsführer der Blau-Weißen, ergriff die Initiative und zum Telefonhörer, wandte sich an Barbara Niemeyer. Die Vorsitzende des Tennisbezirks Münsterland und seit mehr als 25 Jahren Mitglied im TVW, leitete Wunsch und Hilferuf an Lutz Trüschler weiter. Der Vorsitzende und der TVW hatten sofort ein offenes Ohr. Der Rest ging unkompliziert und beispielhaft über die Bühne. „Wir haben ohnehin einen guten Draht zueinander“, sagt Niemeyer nach dem perfekten Doppelpass mit Trüschler. Dazu gehört übrigens auch, dass die Bezirksmeisterschaften im kommenden Jahr anlässlich des 125. Vereins-Geburtstages nach Warendorf vergeben wurden.

In dieser Saison nutzen zunächst die Spielerinnen und Spieler aus Ostwestfalen ein Gastspielrecht, um für den TVW im Bezirk Münsterland aufschlagen zu können. Als befristete Neuzugänge und als eigenes Team spielen sie für Warendorf. Dabei kommt es zu Lemgoer Heimspielen am Siechenhorst. Die rund einstündige Anreise nehmen sie nur zu gerne in Kauf.

„Es ist schön, dass Vereine und Funktionsträger noch flexibel und entgegenkommend sind. Das ist nicht selbstverständlich. Frau Niemeyer war sofort um eine Lösung bemüht. Und beim Verein kann ich mich nur bedanken“, freut sich Koderisch. Bei der Premiere staunten er und seine Mitstreiter über die komplett belegten Plätze und die einladende Anlage. Nur gut, dass die zwei benötigten Courts reserviert waren. „Das war einfach prima. Und erst die Terrasse. Die ist ja so einladend, dass wir noch mehr als eine Stunde nach dem Spiel den herrlichen Platz genossen haben“, verrät der 79-Jährige, dass sich sein Team schnell „heimisch“ fühlte. Insbesondere den drei Damen im sechsköpfigen Team gefiel es. Erst vor Spielbeginn hatte er den ersten direkten Kontakt zum TV Warendorf. Sportwart Uli Schäfer nahm das „Warendorfer Übergangsteam“ in Empfang und blieb an dessen Seite. Nicht nur mit Rat und Orientierungshilfen. „Er hat herrliche Storys erzählt. Das war einfach erfrischend“, gestand Koderisch.

Gespielt wird nur in den Sommerferien

Eine Mannschaft besteht aus wenigstens vier Spielerinnen oder Spielern. Es werden zweimal zwei Doppel gespielt. Zweimal das gleiche Doppel aufzustellen, ist nicht erlaubt. Um dem übrigen Spielbetrieb aus dem Weg zu gehen und die Anlagen zu entlasten, wird in den Sommerferien gespielt. Die Mixed-Runde ist für viele interessant, die nicht mehr Einzel spielen möchten oder können. Eine Alternative ist es allemal – und gerade beim TVW in Augenschein zu nehmen. Vielleicht auch als Anregung.

Und sollte der TC BW Lemgo im nächsten Sommer erneut Unterstützung benötigen, ist Koderisch zuversichtlich. „Ich habe schon gehört, dass der Vorstand im Amt bleibt. Und wenn wir uns gut benehmen, dürften wir ja vielleicht noch einmal wiederkommen.“ Einmal noch auf alle Fälle. Am 7. August steht gegen Turo Darfeld (13 Uhr) das zweite und letzte Heimspiel an.