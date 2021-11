Springpokal ist auch für das Jahr 2022 gesichert

Dass der Volksbank-Springpokal eine der ältesten und wichtigsten Reitsportserien für Vereine im Kreis Warendorf ist, belegt schon der Umstand, dass in diesem Jahr seine 41. Auflage stattfand. Am vergangenen Freitagabend hatten die Sponsoren und der Kreisreiterverband die fünf besten Vereinsmannschaften zur feierlichen Siegerehrung in das Restaurant Waldmutter in Sendenhorst geladen.

Musste der Springpokal im vergangenen Jahr corona-bedingt ausfallen, so war auch die Durchführung in diesem Jahr alles andere als einfach, wie Markus Bremer, Springbeauftragter des Kreisreiterverbandes, in seiner Begrüßungsansprache darstellte. Denn auch in diesem Jahr mussten ursprünglich eingeplante Stationen aufgrund der Corona-Situation kurzfristig verschoben werden.

Viel Engagement und Flexibilität der Vereine

Dank des Engagements und der Flexibilität der ausrichtenden Vereine konnte letztendlich jedoch die Serie mit ihren vier Etappen beim RZFV Ennigerloh-Neubeckum, dem RFV Sendenhorst, dem RFV Warendorf und dem RFV Alverskirchen-Everswinkel als Final-Gastgeber regulär ausgetragen werden. Trotz der coronabedingt schwierigen Trainingssituation nahmen immerhin noch zwölf Vereinsmannschaft an der Serie teil.

Platz zwei für RVA nach spannendem Finale

In dem spannenden Finale Mitte Oktober beim RFV Alverskirchen-Everswinkel setzte sich dann das Team des RZFV Ennigerloh-Neubeckum im Stechen gegen die Mannschaft des RV Albersloh durch und holte sich mit insgesamt 140 Punkten nach 1987 zum zweiten Mal den Sieg. Äußerst knapp geschlagen landete der RV Albersloh mit 138 Punkten auf Platz zwei.

Bei der Siegesfeier ebenfalls anwesenden waren die Mannschaften des RFV Ostbevern (104 Punkte), des RV Oelde (100 Punkte) und des RFV Vornholz (96 Punkte), die die Plätze drei bis fünf belegt hatten. Geehrt wurde am Freitagabend auch Alexandra Lüth (RZFV Ennigerloh-Neubeckum), die mit 27 Minuspunkten die Gesamtwertung vor Sophie-Marie Böselt (PSV Alt-Ahlen/38 Punkte) gewonnen hatte. Dritte wurden gemeinsam mit jeweils 41 Punkten Martin Schultenkemper (RV Oelde) und Lisa-Christin Lindstedt (RV Albersloh).

Serie ist für die nächsten Jahre gesichert

Eine frohe Botschaft hatte auch Friedhelm Beuse, Vorstandsmitglied der Volksbank Münsterland Nord, den anwesenden Vereinen zu verkünden: „Der Pferdesport spielt im Kreis Warendorf ja eine ganz besondere und auch entscheidende Rolle. Deshalb kann ich mitteilen, dass die erfolgreiche Serie auch in den nächsten Jahren von der Volksbank gefördert wird.“