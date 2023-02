Staffeltag stellt die Weichen für 2023/24

In den Räumlichkeiten von Vorwärts Ahlen wurde der Halbzeitstaffeltag für den Nachwuchsbereich des Fußballkreises Beckum ausgerichtet. Dabei wurde zum einen ein Blick zurück auf die Hinserie geworfen, zum anderen standen aber auch verschiedene Themen und Termine, die noch vor den Jugendfußballern und Vereinen liegen, auf der Tagesordnung.

Begrüßt wurden die Vertreter der Clubs durch Udo Zambo als Vorsitzenden des Kreisjugendausschusses. Er gab anschließend auch einen kurzen Überblick über den Verlauf der Hinserie in den Altersklassen A- und B-Junioren. Zambo hob erfreut hervor, dass gleich vier Teams aus dem Kreis in Leistungsklassen am Ball sind. Rolf Pawel und Manfred Bertzik berichteten daraufhin vom Stand der Dinge bei den C- bis G-Junioren.

Schulungstermin am 24. Mai

Eins der zentralen Themen des Abends war die Einführung der neuen Spielformen für den Fußball-Nachwuchs, die ab der kommenden Saison auch für die F-Junioren gelten. Lukas Springer, Vorsitzender des Fußballausschusses des Kreises und zudem beim FLVW beschäftigt, stellte die wichtigsten Veränderungen noch einmal kurz vor. Die Durchführungsbestimmungen für den Kreis Beckum werden noch erstellt und vorgestellt. Für Mittwoch, 24. Mai, ist zu dem Thema noch eine Schulung geplant.

Tag des Jugendfußballs findet in Walstedde statt

Anschließend wurde beim Staffeltag noch der Blick auf die Termine in den nächsten Wochen und Monaten gerichtet. Da wäre etwa der Tag des Jugendfußballs, der am 17. Juni von Fortuna Walstedde ausgerichtet wird. Im Sommer soll es eine Spielführerschulung (A- und B-Jugend) sowie eine Jugendleitertagung geben – Datum und Ort für die Parallelveranstaltung stehen aber noch nicht fest. Am Donnerstag, 23. Februar, findet ab 18 Uhr bei RW Vellern ein Info-Abend des Kreissportbunds zum Thema „Prävention sexueller Gewalt“ statt. Noch etwas Zeit bleibt bis zu den Pokalfinals der Jugend, die am 25. November bei der Spielvereinigung Oelde ausgetragen werden.