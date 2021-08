Startplatz beim Volkslauf des BSV Ostbevern gibt es nur mit Voranmeldung

Der Volksbank-Beverlauf des BSV Ostbevern am 14. August ist noch längst nicht ausgebucht. Spontane Nachmeldungen vor Ort sind diesmal nicht möglich, nur per Voranmeldung gibt es einen Startplatz. Die Frist endet am Sonntag (8. August). Schon registriert hat sich die Neunte der Deutschen Meisterschaft über 10 000 Meter.

Massenstarts wie hier 2019 wird es am 14. August in Ostbevern nicht geben. Die Läufer starten in Zweiergruppen, ein Chip misst die Nettozeit.

Volksläufe sind auch im zweiten Jahr der Pandemie noch rar. Im Umkreis von Ostbevern gab es bislang gar keinen. Deshalb konnte man vermuten, dass die Athleten die Internetseite des BSV lahmlegen würden, als die Anmeldung für den 16. Volksbank-Beverlauf vor knapp einem Monat freigeschaltet wurde. Das ist aber nicht passiert.

„Es ist noch Luft nach oben. Wir haben bislang knapp die Hälfte der möglichen Anmeldungen“, sagt Dominik Brune, der Lauftreff-Abteilungsleiter des BSV. Der Verein hat das Programm am 14. August (Samstag) auf die zwei klassischen Distanzen reduziert. Für den Fünf-Kilometer-Lauf (Beginn um 16 Uhr, Jahrgänge 2011 oder älter) sind 100 Starter erlaubt. Für die Zehn-Kilometer-Strecke (Beginn um 17 Uhr, Jahrgänge 2007 oder älter) sind 300 Teilnehmer zugelassen. Gerade für die längere Distanz sind noch reichlich Plätze frei.



Unterlagen kommen per Post

Interessierte sollten nicht zu lange zögern. Kurzentschlossene kommen in diesem Jahr nicht mehr zum Zuge. Ein Start ist nur nach Voranmeldung im Internet möglich (Adressen unten). Der BSV hat die Frist bis zum kommenden Sonntag (8. August) verlängert. Anfang der Woche gehen an alle registrierten Läuferinnen und Läufer per Post alle notwendigen Unterlagen inklusive Startnummern auf den Weg.

„Dass man nicht mehr vor Ort nachmelden kann, ist Teil unseres Hygienekonzepts“, sagt Brune. Dazu gehört auch, dass im Beverstadion sowie an der Strecke keine Zuschauer erlaubt sind. Dass außer der Getränkeversorgung für die Läufer im Stadion kein Programm stattfindet. Dass die Teilnehmer geimpft, getestet (48 Stunden) oder genesen sein müssen. Und dass nicht im Pulk, sondern in Zweiergruppen gestartet wird. Dafür wird diesmal mit einem Chip, der bereits in die Startnummer eingearbeitet ist, die Nettozeit gemessen.

Es muss auch nicht jeder mit den Ambitionen einer Stephanie Strate anreisen. Die Athletin des SV Brackwede, die im Mai in Mainz bei der Deutschen Meisterschaft über 10 000 Meter auf der Bahn Platz neun belegte, hat schon für den Beverlauf gemeldet.