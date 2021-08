SV Drensteinfurt gibt den „Pott“ nicht her

Früher Rückstand? Egal! Verschossener Elfmeter? Egal! Schlechte Chancenverwertung? Ebenfalls egal! Denn am Ende blieb der Pott dort, wo er herkam: In Stewwert. Schließlich behielt der gastgebende Bezirksligist bei der ersten Auflage des „Schlering-SVD-Cups“ nach einer kräftezehrenden Woche und vier anstrengenden Partien die Oberhand und setzte sich im Endspiel im Elfmeterschießen mit 5:4 (1:1) gegen die SG Sendenhorst durch.

Am Samstag hatte die Elf von Trainer Daniel Stratmann mit 3:0 (1:0) gegen GW Albersloh gewonnen und so den Einzug ins Finale perfekt gemacht. Das Kuriose: Nach 30 Minuten standen mit dem Übungsleiter selbst, Steffen Scharbaum und Christopher Kemper gleich alle drei Keeper des SVD gleichzeitig auf dem Platz. Letzterer trug sich mit seinem Tor zum 2:0 (68.) sogar in die Torschützenliste ein. Das andere Halbfinale entschied die SG Sendenhorst mit 3:1 (1:1) gegen den SV Rinkerode, die als eigentlich ausgeschiedener Gruppendritter (die WN berichteten) eingesprungen war, für sich.

„ »Wir waren in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft« “ Florian Kraus, Trainer der SG Sendenhorst, nach dem verlorenen Finale

Im Finale machte die SG Sendenhorst dann da weiter, wo sie am Tag zuvor aufgehört hatte: Nämlich mit dem Tore schießen. Nach nur fünf Minuten war es Jannick Horstmann, der für die Elf von Spielertrainer Florian Kraus die Führung besorgte. Und auch danach gab der A-Kreisligist den Ton an – zumindest bis sich die Fehler im Spiel der Gäste häuften. „Wir waren in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft und haben den SVD in den ersten 30 Minuten ordentlich unter Druck gesetzt“, bilanzierte der Übungsleiter. „Danach wurden wir zu nachlässig“, haderte er. Die Konsequenz: Der Ausgleich durch Raphael Northoff (35.), der immer wieder für gefährliche Aktionen sorgte. „Raphi war schon richtig stark“, lobte auch Trainer Stratmann seinen Schützling. Auch die Dreierkette um Hendrik Krukow, Christopher Merten und Eric Schouwstra habe ordentlich gespielt.

Van Elten verschießt Strafstoß in der regulären Spielzeit

Kein Lob hatte der Übungsleiter unterdessen für die Chancenverwertung seiner Truppe parat. So vergab unter anderem Leon van Elten einen Strafstoß (12.) und auch Sven Grönewäller (31.) sowie Maximilian Groß (37., 66., 80.) ließen einige Möglichkeiten ungenutzt. „In der Offensive war der Schlendrian drin“, kommentierte Stratmann die Nachlässigkeiten. „Wir hätten vorher gewinnen müssen.“

SVD behält im Elfmeterschießen die Nerven

Doch weil die Drensteinfurter vorne nicht wollten und die Sendenhorster nach einem Trainingslager-Wochenende nicht mehr konnten, stand es nach 90 Minuten immer noch 1:1. Beim anschließenden Elfmeterschießen bewies der Bezirksligist dann die stärkeren Nerven: Kemper, Grönewäller, Falk Bußmann und Dennis Kreuzberg verwandelten ihre Strafstöße. Für die SGS trafen nur Tim Wittenbrink, Kraus und Lucas Noga.

Dritter wurde der SV Rinkerode, der im „kleinen Finale“ GW Albersloh nach Toren von Jan Hoenhorst (53., 73.) und Sinthusen Chelvanathan (55.) mit 3:0 (0:0) schlug.