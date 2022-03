SV Eintracht möchte Punktelieferungen einstellen

Die SV Eintracht Dolberg ist in der Handball-Landesliga der Männer ein gerngesehener Gegner. Insbesondere bei Klassenkameraden aus der unteren Tabellenregion. Da zeigt sich die Mannschaft von Andreas Schwartz schon mal großzügig, liefert die Zähler ab. Zu oft, wie der Trainer meint. Und das soll ein Ende haben. Gerne schon am Samstagabend und in der Nachbarschaft.

„Ich habe keinen Bock mehr, der Robin Hood der Liga zu sein“, sagt Andreas Schwartz, Trainer des Handball-Landesligisten SV Eintracht Dolberg. „Wir holen gerne Punkte von Mannschaften, die oben stehen, sind aber genauso gerne Punktelieferant für Mannschaften aus dem Tabellenkeller.“

Damit soll nun Schluss sein. Am besten schon am Samstag (19 Uhr) beim Vorletzten ASV Hamm-Westfalen III. Gerne hätte Andreas Schwartz den Schwung nach dem 29:23-Heimsieg gegen den FC Erkenschwick direkt mit ins nächste Spiel genommen. Doch am Karnevalswochenende war wie schon so oft in dieser Saison spielfrei. „So kann man einfach keinen Rhythmus finden“, kritisiert Dolbergs Trainer den löchrigen Corona-Spielplan der Liga, der es seinem Team nicht leicht macht.

Hallen ohne Harz sind dem SVE ein Graus

Denn die SVE-Sieben ist sensibel. Hallen ohne Harz sind ihr ein Graus, genauso wie die ständigen Pausen zwischen den Spielen. Doch da müssen seine Männer durch. Schwartz hatte versucht, ein Trainingsspiel am Wochenende zu organisieren. „Doch alle Mannschaften, die in Frage kamen, haben abgesagt“, erklärt der Trainer. Also blieben nur die Trainingseinheiten.

Die hat Schwartz dazu genutzt, um das Zusammenspiel zwischen Rückraum und Kreis zu optimieren. „Da haben wir einen Schritt in die richtige Richtung gemacht“, verrät er. Jetzt gilt es, beim Vorletzten, der nur einen Pluspunkt aus elf Saisonspielen geholt hat, die Leistung auf die Platte zu bringen.