SVD-Schlüsselspiel unter Flutlicht

Sie stehen im Rampenlicht, besser im Blickpunkt. Denn der besondere Charakter des Flutlichtspiels passt zur Bedeutung. Denn der SV Drensteinfurt steht am Freitagabend unter Druck, die Partie gegen Westfalen Liesborn zu gewinnen.

Der Start ins neue Jahr war erfolgreich. Sieben Punkte hatten die Bezirksliga-Fußballer des SVD in den ersten drei Partien nach der Winterpause geholt. Doch die Euphorie ist abgeebbt. Nur zwei Zähler sammelten die Drensteinfurter in den jüngsten vier Spielen. Umso wichtiger ist es, dass sie an diesem Freitag (19.30 Uhr) im vorgezogenen Heimspiel gegen den Verfolger Westfalen Liesborn ihr Potenzial abrufen. Denn Verlieren ist verboten, Gewinnen geboten. Vor dem Kellerduell hat sich Trainer Thorsten Heinze den Fragen von Matthias Kleineidam gestellt.