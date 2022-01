SVD-Trainer Heinze: „Aus drei Spielen kann man neun Punkte holen“

Nachdenklich und der Problemlösung auf der Spur: Trainer Torsten Heinze, hier noch im „Dress“ des TuS Wiescherhöfen, geht die Aufgabe beim SV Drensteinfurt engagiert und optimistisch an.

Die ersten beiden Übungseinheiten liegen hinter ihm, das erste Testspiel am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den BSV Roxel wartet bereits. Gelegenheit, Torsten Heinze, nach seinen ersten Eindrücken, seinen Planungen und seiner Vorgehensweise zu fragen. Der 39-jährige Trainer des SV Drensteinfurt, dem er am Tag vor Silvester die Zusage gab, hat klare Vorstellungen – und die Fußball-Bezirksliga noch nicht abgeschrieben. Auch wenn der SVD auf einem Abstiegsplatz überwintert. Die Gründe sind vielfältig. Es haperte an der Offensive, der Abwehrleistung – das letzte Spiel ohne Gegentor war das Halbfinale beim eigenen Turnier im Sommer – und der Einstellung. Aufgaben, denen sich der Versicherungskaufmann stellt.