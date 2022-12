SVE Dolberg plant den Gipfelsturm

Es winkt der Gipfel. Und in Sachen Aufstieg ein großer Schritt. Entsprechend motiviert geht der SV Eintracht Doilberg in das Spiel gegen den ASV Hamm III. Allerdings geizen die Gäste bislang nicht mit Toren.

Ihr Meisterstück können die Bezirksliga-Handballer des SV Eintracht Dolberg am Samstag (19.15 Uhr) noch nicht machen, doch sie können im Topspiel gegen den ASV Hamm III die Tabellenspitze erobern. „Das wird eine harte Nuss“, stellt SVE-Trainer Robin Muer fest. „Hamm hat eine junge, dynamische Mannschaft.“ Die Gäste reisen als Spitzenreiter in der Dolberger Mehrzweckhalle an. Die ASV-Sieben hat in ihren acht Spielen sieben Siege und eine 32:34-Niederlage gegen den Soest TV II zu verzeichnen.

Die SVE-Bilanz weist neben einer 24:25-Niederlage beim TV Beckum noch ein 24:24-Remis gegen das HLZ Ahlener SG III auf. Ein Blick auf die Zahlen zeigt, dass 24 Tore gegen den ASV auf keinen Fall zum Sieg reichen werden, denn die Hammer Torfabrik patzte nur einmal beim 26:20-Erfolg über Altenbögge-Bönen. Sonst feiert die Mannschaft von Trainer Rob de Pieper ihre Siege jenseits der 30-Tore-Marke. Insgesamt erzielte sie schon 265 Tore. Zum Vergleich: Der SVE traf 227-mal.

„ »Wir haben das Problem, dass wir uns gerne mal einlullen lassen« “ SVE-Trainer Robin Muer

Muer geht davon aus, dass es ein schnelles und intensives Spiel zwischen beiden Mannschaften geben wird. „Das kommt uns ganz gelegen“, ist sich der SVE-Trainer sicher. „Wir haben das Problem, dass wir uns gerne mal einlullen lassen. Das haben wir in Brambauer und Werne gesehen.“ Das gebundene Spiel mit seinen langen Angriffen ist nicht die Kernkompetenz der Dolberger.

Muer hofft auf die Unterstützung der zahlreichen Fans, denn ihn plagen personelle Sorgen. Rückraumspieler Simon Krabus hat sich in der vergangenen Woche verletzt und fällt aus. Ersatzmann Martin Strickmann schwächelte unter der Woche gesundheitlich. Aber der SVE-Trainer glaubt an seinen Einsatz.