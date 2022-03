Tendenz steigt – auch in Drensteinfurt und Sendenhorst

Das Interesse am Tennissport ist ungebrochen. Das unterstreichen die Zahlen der für den Sommer 2022 für den Spielbetrieb gemeldeten Mannschaften. Auch sonst sind die Aussichten sind so gut wie lange nicht: Der Start in die neue Freiluft-Saison im Mannschaftspielbetrieb ist zwar erst für Anfang Mai geplant, doch der Westfälische Tennis-Verband (WTV) blickt schon jetzt zuversichtlich voraus. „Groß sind die Hoffnungen, dass wieder eine gewohnte Normalität auf den Tennisplätzen einkehrt“, heißt es in einer Mitteilung. Grund für den Optimismus sind unter anderem steigende Mitglieder- und Mannschaftsmelde-Zahlen.

