Tokio auf letzten Drücker gebucht

Sassenberg

Anfang Juni, nach den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Braunschweig, schien eine Teilnahme an den Olympischen Spielen für Torben Junker in weite Ferne gerückt zu sein. Nun wird der Traum von Tokio für den gebürtigen Sassenberger noch doch wahr.

Von Christian Havelt