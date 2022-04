Trainer Heinze attestiert dem SV Drensteinfurt einen „blutleeren Auftritt“

Der Abschluss der englische Woche gelang nicht. Nach dem Remis in Cappel und dem Heimerfolg über den VfL Wolbeck, kehrte der SV Drensteinfurt mit einer 0:2-Schlappe aus Westönnen zurück. Eine Niederlage, für die der Coach deutliche Worte fand.

Hatten in Westönnen das Nachsehen: Kapitän Leon van Elten (r.) und der SV Drensteinfurt

Der Abstiegskampf in der Bezirksliga 7 hinterlässt Spuren bei den Akteuren des SV Drensteinfurt. Der Auftritt in Westönnen sei „blutleer“ gewesen, sagte Trainer Thorsten Heinze nach einer „verdienten“ 0:2 (0:1)-Niederlage am Ostermontag.