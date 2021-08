Trainer-Mängelliste vor dem Start im Kreis-Oberhaus

Es ruckelt noch etwas bei den vier A-Ligisten. Wenige Tage vor dem Start läuft es bei der SG Sendenhorst (A 1), SV Rinkerode, GW Albersloh (beide (A 2) und Fortuna Walstedde (Beckum) noch nicht komplett rund. Kann es auch eigentlich nicht. Wenngleich die Mängelliste durchaus unterschiedlich ausfällt.

Über Rhythmusstörungen klagt beispielsweise Florian Kraus. Nein, nicht bei sich. Zwei abgesagte Testspiele aber hätten die Mannschaft der SG Sendenhorst etwas aus dem Tritt gebracht. „Da waren wir zwei Wochen ohne Spiel“, sagt der 35-Jährige. „Das ist etwas schade, denn so konnten wir den guten Eindruck der ersten Wochen nicht bis zum Start retten.“ Zumal er der Vorbereitung inklusive des Turniers in Drensteinfurt grundsätzlich ein „gut“ attestiert.

Ratering und Brillowki sind in Sendenhorst rechtzeitig zurück

Gut entwickelt hat sich die personelle Situation, da Marek Ratering nach seinem Urlaub und Marcel Brillowski nach Verletzung wieder den Anschluss gefunden haben. Die Qual der Wahl habe er zwar dennoch nicht, da neben den Brune-Brüdern auch Maik Krause und Hasan Abu Dalal ausfallen. Da war die Entscheidung, für Breite im Kader zu sorgen, goldrichtig.

Kuschel ist noch auf der Suche der SVR-Startelf

Auf der Suche nach der Stammbesetzung ist derweil noch Sven Kuschel. Wie viele Konkurrenten auch, habe der Kader des SV Rinkerode in den vergangenen Wochen häufig ein unterschiedliches Bild und eine veränderte Zusammensetzung gehabt. „Nach Verletzungen und Urlauben wissen wir einfach noch nicht, welche Truppe die richtige sein wird“, räumt das eine Drittel des Trainer-Trios beim SVR ein. Die werde sich wohl erst in den nächsten Wochen herauskristallisieren. Was natürlich längst auf die Schlüsselspieler zutrifft. Allen voran Jan Hoenhorst, Alexander Kiel und Jannik Jacobtorweihe und auch Maurice Heithorn, der es aus der U 19 als Außenverteidiger in die Startelf geschafft hat.

Spangenberg hat keine Probleme - aber Wünsche

Etwas für Verblüffung sorgt Julian Spangenberg. „Gar nichts“, antwortet der Trainer der DJK GW Albersloh auf die Frage nach den Schwierigkeiten oder zumindest Mängeln. Dann aber relativiert er schon ein wenig: „Es gibt hier und dort immer etwas, das es zu bemängeln gibt. Aber unter dem Strich bin ich zufrieden.“ Hört sich gut an. Schließlich soll es besser werden als in der Vorsaison, als das Team bis zum Abbruch in sieben Partien ohne einen Zähler blieb. Und verletzungsfrei soll es bleiben. Dass Niklas Hövelmann aber am Sonntag schon passen muss, hat nichts mit einer Blessur zu tun. Vielmehr gilt es, den Geburtstag seiner Mutter zu feiern.

„ »Der August war kein Wonnemonat in Sachen Trainingsbeteiligung« “ Michael Tenbrink, Trainer von Fortuna Walstedde, hadert mit der Einstellung

Wenig zu feiern gab es bei Fortuna Walstedde. „Der August war nicht gerade in Sachen Trainingsbeteiligung der Wonnemonat“, sagt Michael Tenbrink noch mit einem Schuss Humor. Doch es ist dem Trainer ernst: „Wie man trainiert, so spielt man. Das habe ich den Jungs am Mittwoch auch noch einmal vor Augen gehalten“, hofft der Fortuna-Coach auf eine (positive) Reaktion. „Denn viele Patronen hat ein Trainer nicht“, weiß er auch. Und das so eine Brandrede zum Bumerang werden kann. Aber zwei Spieler bei einem 100-prozentigen Leistungsstand, drei bei 80 oder sechs bei 50 machen allein die Trainingsarbeit bei bisweilen einstelliger Beteiligung schwierig. Und sollten die Ergebnisse ausbleiben, dürfte der Coach die erste Adresse für Erklärungen sein. Die könnten nach dem Auftakt gegen Wadersloh, ASK Ahlen und Oelde durchaus schnell erforderlich werden.