Trainer Neuhaus nicht restlos glücklich

Kurz vor dem Ende des Testspiels der Drittliga-Handballer des HLZ Ahlener SG gegen den OHV Aurich in Lengerich tigerte Trainer Frederik Neuhaus hinter seiner Auswechselbank hin und her und gab seiner Mannschaft immer wieder Anweisungen. Doch seine Spieler reagierten nicht. Trotzdem setzten sich die Ahlener am Freitagabend gegen den Ligakonkurrenten mit 29:27 (11:18) durch.

„Darüber werden wir bei der Nachbetrachtung noch reden“, stellte Neuhaus nach dem Abpfiff kurz und knapp fest. Und das war nicht das Einzige, was Ahlens Trainer nicht gefallen hatte. Nach einem guten Start lagen die Wersestädter nach sieben Minuten mit 4:1 vorne, doch dann schien es so, als habe jemand den Stecker gezogen. Denn plötzlich lief bei der ASG nicht mehr viel zusammen. Aurich nutzte die Chance, ging mit 6:5 (13.) erstmals in Führung und baute diese bis zur Pause auf 18:11 aus.

Neuhaus: „Die Körpersprache hat überhaupt nicht gepasst.“

„Wir haben die erste Halbzeit komplett verschlafen, waren gar nicht auf der Platte“, meckerte Neuhaus. „Die Körpersprache hat überhaupt nicht gepasst. Wir haben zwar eine sehr intensive Trainingswoche hinter uns, aber das ist keine Entschuldigung.“ Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich die HLZ-Sieben so, wie es der Trainer gefordert hatte: in der Abwehr aggressiv und vorne kompromisslos. Mit einem 7:0-Lauf glich Ahlen in der 41. Minute zum 18:18 aus und war wieder im Spiel. Bis zum 24:24 (50.) war die Partie ausgeglichen, dann setzten sich die Neuhaus-Schützlinge vorentscheidend auf 27:24 ab. Am Ende siegte die HLZ-Sieben mit 29:27.

Den zweiten Sieg des Wochenendes fuhr die ASG tags darauf im Benefizspiel gegen Landesligist HSG Herdecke-Ende ein. Mit 40:27 setzte sich Ahlen beim Heimatverein von Dominik Spannekrebs durch. Zuvor hatte Neuhaus noch zu zwei Trainingseinheiten gebeten, bei denen auch das Aurich-Spiel analysiert wurde. Und auch das Missachten der Anweisungen des Trainers. „Denn eins ist klar, so etwas geht nicht“, stellte Frederik Neuhaus klar.