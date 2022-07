Trainer von Ahlen im Duell: Es kann nur einen geben

Er ist zwar von Ahlen, fährt jetzt nach Ahlen, hat aber in Ahlen dennoch keine übermäßige Sympathie mit Ahlen. Denn Markus von Ahlen kann auch nichts dafür, dass er so heißt.

Der neue Trainer Fortuna Kölns hat einen wunderschönen Namen und gönnt seinem rotweißen Namensvetter dennoch nicht das Schwarze unterm Fingernagel vorm Duell am Samstag ab 14 Uhr (Wersestadion). Man ist schließlich nicht verwandt oder verschwägert.

Also nennt sein Kollege Andreas Zimmermann, obwohl auch ein Trainer „von Ahlen“, lieber andere Dinge beim Namen: „Das ist eine Spitzentruppe, brutal stark“, hat er die 0:1-Heimniederlage der Fortuna gegen Lippstadt studiert und stellt zähneknirschend fest: „Köln hätte nach der Pause mindestens noch vier Tore machen müssen.“

Aber gewarnt ist man ja sowieso. „Egal, wie die Vorbereitung oder der erste Spieltag gelaufen ist, es kann immer anders kommen“, hängt Zimmermann weder Fortunas Startschlappe noch den eigenen Sieg in Wuppertal zu hoch. Was für ihn sicher ist, das ist die neue Qualität seiner Mannschaft. Auch letzte Saison hat RW Ahlen einen Rückstand abbiegen können, aber: „Jetzt machen wir das mit mehr Technik, mit fußballerischen Mitteln.“ Früher, so Zimmermann, hätte man mehr Risiko gehen müssen.

Kaiser „klar“ eine Kader-Option

Na gut, das wird natürlich bleiben gegen den Ligafünften der letzten Serie. Wenigstens hat Zimmermann ganz vorn ein leichtes Übergewicht. Während Fortunas Top-Mittelstürmer Leon Demaj mit Kreuzbandriss ausfällt, kann Ahlen vor dem Kölner Tor wuchern. Zu Gianluca Marzullo, der sich wieder fit gemeldet hat, und Hakan Sezer oder Hüseyin Bulut gesellt sich jetzt noch der Frischling Gerrit Kaiser, der diese Woche als Offensiver vom SV Rödinghausen gekommen ist.

„Klar gehört der zum Kader, er soll ja eine Verstärkung sein“, sagt Zimmermann, ohne indes zu viel zu verraten. Glücklich macht ihn eher der wachsende Druck im Konkurrenzkampf. „Jeder will sich präsentieren, so steigt die Qualität“, reibt er sich die Hände und freut sich, dass auch Patrik Twardzik gesund zurück ist. Es wird also verdammt eng im Aufgebot, viele Alternativen fürs Westfalenpokalspiel der ersten Runde in Rheine am Mittwoch.

„Ich hoffe auf viele, viele Zuschauer“, erwartet Zimmermann einen schönen Rahmen. „Mehr Werbung können wir schließlich nicht machen.“ Bisher also nur Gutes zu sehen von Ahlen. Von von Ahlen indes muss Samstag mehr kommen.