Triathlon-Premiere bereichert Sport-Palette in Drensteinfurt

Drensteinfurt erhält in diesem Jahr einen neues sportliches Großevent: Am 22. Mai feiert der 1. Drensteinfurter Triathlon seine Premiere. Rund um das Erlbad wird dann zum ersten Mal geschwommen, Rad gefahren und gelaufen. Angebote gibt es dabei für alle Alters- und Leistungsklassen. Gleich bei der ersten Veranstaltung wird auch der Nordrhein-Westfälische Triathlonverband (NRWTV) Ligarennen im Kreis Warendorf austragen.

Bürgermeister Carsten Grawunder ist die Vorfreude anzumerken. „Wir freuen uns ungemein, dass wir eine neue Attraktion in unserer Stadt haben“, erklärt der erste Bürger, der ohne jegliches Zögern die Schirmherrschaft für den Triathlon übernommen hat. Dass es sich am 22. Mai mit dem 1. Drensteinfurter Triathlon zudem um eine Premiere handelt, kommt obendrauf.

Im Mittelpunkt steht das Erlbad, in und um das am vierten Sonntag im Mai zum ersten Mal geschwommen, Rad gefahren und gelaufen wird. Angebote gibt es dabei für alle Alters- und Leistungsklassen. Gleich bei der ersten Veranstaltung wird auch der Nordrhein Westfälische Triathlonverband (NRWTV) Ligarennen im Kreis Warendorf austragen.

Alles dreht sich um das Erlbad

Im Sportbecken des Freibads absolvieren die Teilnehmer(innen) die erste Disziplin, dort wird die Wechselzone aufgebaut, und letztlich dürfen sich alle, die das Ziel erreichen, auf dem Gelände freuen und feiern lassen. Der Rad-Part wird in Großteilen durch den Ortsteil Mersch geleitet. Auf Runden bis zu zehn Kilometern können die Starter(innen) ihren Spaß auf zwei Rädern haben. Die Laufrunden von bis zu 2,5 Kilometern sind in der Nähe des Bades geplant und beinhalten auch den Sportplatz des SV Drensteinfurt.

Im Angebot sind Rennen über die Mittel-, eine Kurz- und eine Volksdistanz. Der längste Wettkampf endet nach 76,2 Kilometer, die Kurzdistanzstarter:innen dürfen 800 Meter schwimmen, 40 Kilometer Rad fahren und zehn laufen. Über die Volksdistanz halbieren sich diese Strecken. Hinzu kommen Angebote für Familien, Jugendliche und Einsteiger sowie der Company Cup, ein Staffelrennen speziell für Unternehmen. Nicht fehlen darf der Swim & Run für Kinder, die 50 Meter schwimmen und 200 Meter laufen werden.

Der Zufall half bei der Premiere mit

Organisationsleiter des Drensteinfurt Triathlons ist Georg Mantyk, der einige Triathlon- und Laufsportevents in NRW betreut. Mit dem Ratinger Triathlon ist darunter einer der bundesweit größten Events in einem Freibad mit knapp 1500 Teilnehmenden. „Die Initiative für einen Triathlon in Drensteinfurt ist etwas zufällig entstanden, indem der Leiter des Erlbads, Andreas Willuweit, kurzfristig einen Sichtungswettkampf für den NRWTV ermöglichte“, so Mantyk. „Aus einem ersten Gedanken entsprang schnell ein Funke und der hat auch die Stadtverantwortlichen entzündet.“

Hinsichtlich der Planung wird Mantyk die Bremsen der letzten zwei Jahre zwar lockern, bleibt aber auf alles vorbereitet und setzt auf eine eher vorsichtige Herangehensweise. „Noch wissen wir natürlich nicht, welche Rahmenbedingungen exakt am 22. Mai gelten werden, aber pandemiebedingte Maßnahmen nehmen aktuell ab. Wir werden allerdings die Abstandsregeln und einen so genannten ‚rolling start‘ beibehalten.“ Genannter „rolling start“ bedeutet, dass alle Schwimmer:innen nacheinander in einem Abstand von fünf Sekunden in das Erlbad springen und dann die Strecken über alle acht Bahnen absolvieren.

Detaillierte Streckenpläne, weitere Informationen und die Gelegenheit zur Anmeldung unter www.drensteinfurt-triathlon.de.