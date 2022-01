Trio sorgt bei Fortuna Walstedde für große Lösung

Walstedde

Seit dem 3. Januar befindet sich Fortuna Walstedde im Training. Derweil gestaltete sich die Trainersuche nach der Trennung von Oliver Koch schwierig. So wurde es am Ende eine interne Lösung, die am Freitag bekanntgegeben wurde. Eine mit Gewicht. Schließlich schultert gleich ein Trio die Aufgabe.

-uni-