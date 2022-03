Trockenübungen haben für die Talente ein Ende

Die Trockenübungen haben ein Ende! Nach zwei entbehrungsreichen Jahren kehrt auch bei den Schwimmvereinen so etwas wie Normalität ein. Inklusive Wettkämpfen.

Logisch, dass beim SC Undine Beckum die Vorfreude groß ist. Das 45. Nachwuchsschwimmen des Clubs steht vor der Tür, am kommenden Sonntag hüpfen mehr als 150 Athleten aus acht Vereinen verteilt auf 584 Starts ins Becken, um nach Bestzeiten und Medaillen zu fischen. Für die Trainer dürfte ein anderer Aspekt aber wichtiger sein: Wie ist der Leistungsstand der Talente nach der langen Wettkampfpause?

Viel Arbeit seit Pandemie-Beginn

Keven Klemm (33) ist sowohl Trainer im Nachwuchsbereich als auch Vorstandsmitglied des SC Undine. Dem Verein, der 2020 aus der Fusion des Beckumer Schwimmclubs und des SC Undine Neubeckum hervorging. Und über zu wenig Arbeit können er und seine Kollegen sich seit Beginn der Pandemie wahrlich nicht beklagen. „Einerseits war zeitweise komplette Sendepause, andererseits gab es trotzdem eine enorme Nachfrage. Das hat uns massiv gefordert“, sagt Klemm. Vor allem das Interesse an Schwimmkursen für den jüngsten Nachwuchs habe nicht ansatzweise nachgelassen.

Was für Clubs wie den SC Undine grundsätzlich schonmal gut ist, denn aus diesen Kursen werden auch die Wettkampfschwimmer von morgen rekrutiert. Aber was ist mit denen, die schon vor 2020 aktiv waren? Was hat der monatelange Stillstand mit ihnen gemacht? Laut Keven Klemm ist zunächst hervorzuheben, dass der befürchtete Mitgliederschwund ausgeblieben ist. „Wir sind glimpflich davongekommen“, sagt er.

Großes Leistungsgefälle zwischen Vereinen vom Land und aus der Stadt

Das Leistungsvermögen habe aber schon ein wenig gelitten. „Mit den Älteren wollten wir 2020 eigentlich bei Deutschen und NRW-Meisterschaften angreifen“, betont der Trainer. Doch dann kam Corona und warf kleinere Clubs wie den SC Undine mehr zurück als die Konkurrenz aus den Ballungszentren. „Man merkt ein großes Leistungsgefälle zwischen den Vereinen vom Land und denen aus größeren Städten“, so Klemm. Während in Beckum immerhin im Sommer im Freibad Bahnen gezogen werden durften, war in den Leistungszentren auch in der Hallensaison Training möglich.

Beim noch jüngeren Nachwuchs gibt es noch mehr aufzuholen. „Da merkt man den Trainingsstillstand deutlich“, erklärt der Beckumer, „Sachen, die längst sitzen müssten, die fehlen einfach.“

Es wird also wirklich höchste Zeit, dass es mit dem Wettkampfgeschehen wieder richtig losgeht. Und zwar nicht nur in Beckum.