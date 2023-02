Twardzik sorgt für mageres Remis von RW Ahlen

Viel war das nicht. Jedenfalls nicht vom Ergebnis her. Denn RW Ahlen musste sich im Test gegen den Oberligisten Westfalia Rhynern mit einem Remis begnügen. Dennoch fand Trainer Andreas Golombek später eine Erklärung für das 1:1.

Francis Ubabuike (r.) leitete in der Schlussphase eine vielversprechende Aktion ein, doch

Statt des SC Wiedenbrück gab es Oberliga. Aber auch der Test gegen Westfalia Rhynern war schwer genug: Rot-Weiß Ahlen musste sich auf dem Kunstrasenplatz am Wersestadion mit einem 1:1-Unentschieden begnügen.

„In der ersten Halbzeit waren wir sehr dominant und haben das Tor nicht gemacht. Nach der Pause haben wir vielleicht zu viel gewechselt, aber ich wollte jedem Spieler die Chance geben“, erklärte Trainer Andreas Golombek. Sezer und Özkara konnten die Fehler der Gäste in den ersten zehn Minuten nicht nutzen, und hinten wehrte der starke Torhüter Elvin Kovac einen sehenswerten Schuss mit einer gekonnten Fußabwehr ab.

Dej vergibt in der Schlussphase den Siegtreffer

Nach dem Seitenwechsel, waren die Gäste am Zug, und Davin Wöstmann scheiterte frei vor Kovac. Im Gegenzug traf Hakan Sezer nur das Außennetz. Nach gut einer Stunde vollendete Rhynerns Halil Dogan eine Flanke zur Führung. Nach 76. Minuten dann der erlösende Ausgleich: Leonardo Marino wirft auf Kevin Kahlert ein, der verlängert, und Patrik Twardzik setzt sich im Strafraum zum 1:1 durch. In der Schlussphase vergab Andre Dej den Sieg, als der neue Stürmer Francis Ubabuike einen Konter einleitete, aber Dej am Torwart scheiterte.