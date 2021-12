Überdosis Verwöhnaroma bei Vorwärts Ahlen

Alle Trainer verlängern die Verträge, rund 22 Zusagen aus dem aktuellen Kader liegen bereits vor, und fünf Verstärkungen sind zur Rückrunde in Sicht, während man bei der DJK Vorwärts Ahlen mit Blick nach oben komfortabel auf Rang drei der A-Liga residiert. Andere wären bei dieser Überdosis Verwöhnaroma schon längst schreiend im Kreis herumgelaufen.

Stiller Genießer

Nicht so Eddy Chart. Der Übungsleiter, der vor einem halben Jahr von Fortuna Walstedde gekommen ist, gefällt sich als stiller Genießer, der alles richtig gemacht hat. „Dass wir die meiste Zeit 20, 22 Spieler beim Training haben, habe ich in 35 Jahren nicht erlebt. Das macht riesen Spaß“, brauchte man ihn samt seinen Co-Trainern Volker Laabs und den Sohn André Chart nicht lange bitten, zu bleiben. „Hierhergekommen zu sein, habe ich nicht eine Sekunde bereut“, lobt Chart die neue Heimat, die sich anscheinend positiv gegen den Trend entwickelt.

Dabei ist es zwar nett anzuschauen, dass man nach einem Superstart mit anschließenden, leichten Durchhängern jetzt in der Spitzengruppe mitmischt, aber die Planungen weisen weit über den Tellerrand hinaus.

Meisterzug rollt schon, ist aber noch nicht abgefahren

Noch bis nächsten Sommer Meister werden? „Natürlich ist es nicht aussichtslos. Aber die Chancen sind gering“, kennt Chart die „halbe Truppe“ des Spitzenreiters ASK, der schon mit sieben Punkten enteilt ist. Und ganz ehrlich: Bei fünf Niederlagen – dafür ohne Remis – scheint die DJK noch kein ausgereiftes Spitzenteam. Was – die Rückrunde eingeschlossen – auch noch keine Not hat.

„Wir haben noch eine sehr junge Mannschaft, außerdem waren einige Leistungsträger nicht konsequent dabei“, bastelt der Trainer lieber an dem, was 2021/22 kommen soll. Inklusive seines eigenen Engagements. Das, ähem, wie lange dauern soll? „Hm, darüber haben wir eigentlich nicht gesprochen“, fällt ihm das auch gerade auf. „War per Handschlag erst einmal“, verrät er. „Hier bei Vorwärts redet man nicht, man macht einfach. Aber ich bin sicher, es wird eine längere Geschichte.“ Eine Komfortzone zum Verrücktwerden.

Dabei könnte jeder andere Kreisligist mit diesen Neuverpflichtungen durchaus dicke Lippe riskieren. Aber bei der DJK Vorwärts Ahlen gilt das neue Quintett mit den Zusagen fast der gesamten aktuellen Mannschaft inklusive dreier A-Jugendlichen als Grundstruktur fürs neue Jahr.

Verstärkungen im Anmarsch

Von seinem Ex-Verein, der im Moment stets unruhigen Fortuna Walstedde, lockt Chart den Außenbahnstürmer Lars Paschko zum Lindensportplatz, vom Tabellenführer ASK kehrt der Sechser Alper Yildirim an seine alte Wirkungsstätte zurück, ebenfalls ein Rückkehrer ist Tim Popil vom SV Neubeckum, der auch den länger nicht spielberechtigten Hasib Mokhtari an die DJK verliert.

Und Oberligaerfahrung gibt es frei Haus mit Pascal Debowiak, der nach Engagements in Hamm und beim SC Roland sowie zwei Jahren USA-Aufenthalt als Allrounder in der Mittelfeld-Achse der DJK Vorwärts abräumen soll.

„Damit ist zur neuen Saison auf jeden Fall mehr drin“, reibt sich der 63-jährige Eddy Chart vorfreudig schon die Hände. „Wir bekommen damit neben der Qualität auch noch Führungsspieler hinzu.“ Gleichzeitig haben die Ahlener damit bereits ihre Neuzugänge für nächsten Sommer abgearbeitet – außer, es bietet sich noch der ein oder andere an. Man weiß ja nie ...

Trainingssituation unbefriedigend

Vielleicht passiert das, wenn auch noch die Trainingsmöglichkeiten verbessert werden. Denn noch hat die erste Garde zum Üben langer Befreiungsschläge kaum einmal einen ganzen Platz für sich. Ab und zu an einem Freitag beackert Charts Truppe tatsächlich mal ein ganzes Feld, das Abteilungsleiter Winnie Maack der B-Jugend abgeschwatzt hat. Sonst muss es eine Hälfte tun.

„Ein Kunststück, dass das überhaupt geht“, ist Chart ja noch dankbar. Alle Jugendteams sind teils doppelt aktiv, dazu kommen drei Senioren-Mannschaften. Ein hübsches Gedränge bei nur einem Kunstrasenplatz. Manche würde das kritisch Rudelbildung nennen. Bei der DJK heißt so was einfach „Familienverein“.