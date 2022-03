Udo Zambo führt die Jugend in die nächste „Spielzeit“

Die gute Nachricht stellte Martin Hanskötter gleich an den Anfang des Kreisjugendtages. Der stellvertretende Vorsitzende teilte mit, dass der Kreisjugendvorsitzende Udo Zambo, der im Verlauf des Abends in Abwesenheit wiedergewählt wurde, wieder auf dem Weg der Besserung ist. Ansonsten gab Hanskötter einen Überblick auf die vergangenen drei Jahre, ehe das gesamte Führungsgremium gewählt wurde.

Traditionell beginnt eine offizielle Veranstaltung mit der Begrüßung des Vorsitzenden. Dieses Mal musste aufgrund der Erkrankung von Udo Zambo sein Vertreter Martin Hanskötter einspringen. Das wichtigste bei der Begrüßung war allerdings, dass der Kreisjugendvorsitzende wieder auf dem Weg der Besserung ist und der Versammlung einen guten Verlauf wünscht. Alle Anwesenden bedachten der Aussage mit viel Applaus.

In seinem Bericht nahm Hanskötter einen Rückblick auf die letzten drei Jahre, die nun einmal von der Coronapandemie geprägt waren. „Da möchte ich das Kreisvorstandsmitglied Lukas Springer loben, der uns alle immer wieder über die aktuellen Maßnahmen und Verordnungen zeitnah auf dem Laufen gehalten hat“, so Hanskötter. Auch die Zusammenarbeit des Kreisjugendvorstands mit dem Kreisvorstand, insbesondere mit Peter Wiethaup an der Spitze, sorge für eine frische Beziehung beider Gremien.

16 Sitzungen und Staffeltage in den letzten drei Jahren

16 Sitzungen und fünf Staffeltage seinen erfolgreich abgehalten worden. Trotz der Pandemie stand das DFB-Mobil für die Jugendtrainer im Kreis zur Verfügung und aus seiner Sicht wurde der letzte Tag des Jugendfußballs „leider schon“ am 29. Juni 2019 durchgeführt. Zum Ende seines Berichts dankte Martin Hanskötter alle KJA-Mitgliedern, Kreisvertretern, Jugendleitern, Vereinsvertretern und Helfern für ihre gemeinsame Zusammenarbeit im Sinne des Jugendfußballs. „Wenn wir weiter so zusammenarbeiten, werden wir alle Ziele gemeinsam schaffen.“

Spruchkammersitzungen sind weniger geworden

Im Anschluss berichtete der Vorsitzende Hans-Josef Sandbothe über die Sitzungen des Jugendschiedsgerichts. Positiv war aus seiner Sicht, dass die Spruchkammersitzungen enorm zurückgegangen sind. „Das liegt zu einem kleinen Teil auch an der Pandemie, aber ich glaube, dass auch der Fairplay-Gedanke im Jugendfußball dazu beigetragen hat,“ freute er sich etwas erfreuliches zu berichten.

Souverän und einvernehmlich gingen die Entlastungen des Vorstands und die Wahlen über die Bühne. Per Blockwahl wurde der Vorstand wiedergewählt. Auch in Abwesenheit nahm der alte und neue Kreisjugendvorsitzende Udo Zambo die Wahl an. Neu im Vorstand ist Thorsten Moser, der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig sein wird,

Der komplette Vorstand

Damit besteht der Kreisjugendausschuss im Kreis Beckum nun aus: Udo Zambo (1. Vorsitzender), Martin Hanskötter (stellvertretender Vorsitzender/Qualifizierung), Lukas Springer (Spielbetrieb), Oliver Gielen (Talentförderung), Jörg Mannefeld (Mädchenfußball), Rudi Strunz (sportbegleitende Jugendarbeit), Thorsten Moser (Öffentlichkeitsarbeit) und Christian Wille (Junge Generation).

Im Nachgang des Kreisjugendtags wird der Vorstand formell die Staffelleiter und die Kreisauswahltrainer benennen.