Uwe Landau räumt Trainerstuhl und nimmt HLZ-Frauen in die Pflicht

Uwe Landau nimmt die Verbandsliga-Spielerinnen in die Pflicht – und seinen Hut. Am Dienstagabend verabschiedete sich er Sendenhorster von den Ahlener Handballerinnen. Nach Analyse der Situation und mit einem Hintergedanken.

Richtete am Dienstagabend zum letzten Mal Worte an die Adresse der HLZ-Handballerinnen: Uwe Landau, der zurückgetreten ist.

So wirklich überraschend kam der Schritt nicht. Schließlich steht für Uwe Landau der Handball, und damit der Sport, an erster Stelle. Und eben deshalb hat der Sendenhorster am Dienstag sein Amt als Trainer des Frauen-Verbandsligisten HLZ Ahlener SG zur Verfügung gestellt, seinen Platz freigemacht. Bereits am Abend wurde er im Rahmen des Trainings verabschiedet.