Verblüffende Siege und Pokalderby

Bevor sich die heimischen Trainer, Sportler und Vereinsverantwortlichen in den Weihnachtstrubel stürzen, schauen sie auf ihre schönsten Sportmomente in diesem Jahr zurück. Darunter sind verblüffende Siege, Comebacks und natürlich auch die Tatsache, endlich wieder in die Halle oder auf den Platz zu können.

Jubel herrschte beim HLZ Ahlener SG (o.l.), als der Rückstand beim Team Handball Lippe II noch gedreht wurde. Martin Metzner erinnert sich gerne an das Spiel seiner Vorwärts-Kicker in Walstedde (o.r.). Andreas Schwartz war froh, dass sein SVE (u.l.) Anfang Juni wieder trainieren konnte

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, doch bevor sich Trainer, Spieler, Athleten und Verantwortliche in den Weihnachtstrubel stürzen, haben sie ihren schönsten Sportmoment im Jahr 2021 verraten.

Martin Metzner (Vorsitzender von Vorwärts Ahlen): „Spontan fällt mir da das Spiel unserer ersten Mannschaft in Walstedde ein, das wir nach 0:3-Rückstand zur Pause noch mit 5:3 gewonnen haben. Nach schlechtem Start passte an diesem Nachmittag wirklich alles. Und natürlich das Endspiel der A-Jugend im Kreispokal-Finale. Die Leistung und auch Stimmung drumherum waren wirklich genial, da waren ja bestimmt 300 Zuschauer. Und fast hätte es sogar geklappt mit der Sensation.“



HLZ-Comeback beim Team Handball Lippe II

Frederik Neuhaus (Trainer der Drittliga-Handballer des HLZ Ahlener SG): „Aus meiner Sicht ganz klar der Sieg beim Team Handball Lippe II, wo wir nach 25 Minuten schon mit neun Toren zurückgelegen und am Ende noch mit zwei Toren gewonnen haben. Was unsere junge Mannschaft da für eine Moral gezeigt hat, war überragend, das habe ich in der Form auch noch nicht erlebt. Und das vor voller Kulisse, auch aus Ahlen war ein Fanbus da. Zur Pause hat mit Sicherheit niemand mehr an uns geglaubt.“



Marco Beyer (Trainer der Bezirksliga-Fußballerinnen von RW Ahlen): „Erst haben wir in der ersten Runde des Kreispokals gegen Germania Stirpe gewonnen. Dann haben wir kurz darauf in der ersten Runde des Westfalenpokals auch noch Wiedenbrück geschlagen. In der zweiten Runde konnten wir aufgrund von zu vielen Ausfällen leider nicht antreten, aber diese zwei Siege gegen Landesligisten waren toll.“

Zusammensitzen und Unsinn erzählen

Andreas Schwartz (Trainer des Handball-Landesligisten SVE Dolberg): „Als wir Anfang Juni zum ersten Mal wieder trainieren durften. Es war schon ein relativ warmer Abend, also haben wir uns nach dem Training noch draußen zusammengesetzt und bei einem Bierchen die letzten Monate Revue passieren lassen. Mal wieder mit den Jungs zusammenzusitzen und auch etwas Unsinn zu erzählen – das war für mich ein wirklich toller Moment.“

Robert Mainka (Trainer des Fußball-Landesligisten Beckumer SV): „Der 3:0-Auftaktsieg gegen das zweite Team von Verl. Nach einer ziemlich durchwachsenen Vorbereitung sind wir nicht mit der Erwartung ins Spiel gegangen, einen Sieg gegen eine der Spitzenmannschaften der Liga zu holen. Aber wir haben alles abgerufen und alles reingeworfen – in Bezug auf die Mentalität war das für mich ein ganz besonderer Moment.“

Pokalderby unter Flutlicht

Frederik Sudhues (Trainer des Fußball-A-Kreisligisten TuS Wadersloh): „Das Pokal-Viertelfinale gegen Liesborn war eine schöne Sache, da war die Vorfreude im Verein schon im Vorfeld riesig. Und auch wenn es für uns im Nachhinein nicht zu einem Sieg gereicht hat: Solche Spiele vor so vielen Zuschauern und mit so einer Atmosphäre erlebt man als Kreisligist nicht so häufig. Aber auch das 4:4 gegen Beckum II mit dem späten Ausgleich von uns war ein besonderes Erlebnis.“

Michael Twittmann (Vorsitzender der Spielvereinigung Oelde): „Der Moment, als wir nach der langen Corona-Pause wieder Sport treiben durften. Es war toll, die Mannschaften wieder auf den Plätzen zu sehen. Und natürlich der Sieg unserer ersten Mannschaft gleich am ersten Spieltag gegen den haushohen Favoriten ASK Ahlen. Wir haben alle so lange auf das erste Pflichtspiel gewartet, dann ging es endlich wieder um die Wurst, und das auch noch gegen so einen Gegner. Ich war selten so aufgeregt und nach dieser Zitterpartie auch körperlich am Ende.“

Trainieren, vorbereiten, spielen

Roland Berief (Trainer der Landesliga-Handballer des TV Beckum): „Der schönste Moment für mich war, als wir endlich wieder in die Halle durften, um das zu tun, was wir so gerne machen: trainieren, vorbereiten, spielen. Auch wenn es für uns bis jetzt noch nicht ganz so gut gelaufen ist. Aber auch unsere Nachwuchsspieler sind zu nennen: Jan Fischer und Fynn Micke, die noch zur A-Jugend gehören und ein Doppelspielrecht haben, sowie Jan Kober sind im Sommer zu uns gestoßen. Und es macht richtig großen Spaß, das Leistungsvermögen dieser Jungs zu sehen.“