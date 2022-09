Verhexter Start und Happy end

Am Ende stand allen Ahlenern die Erleichterung ins Gesicht geschrieben. Eine Woche nach der frustrierenden Niederlage beim Longericher SC haben die Drittliga-Handballer des HLZ ASG mit dem 31:24 gegen den TV Aldekerk eine starke Reaktion gezeigt. Und das trotz eines Auftakts, der so gar nicht nach Plan verlief.

In der Anfangsphase war es wie verhext. Während den erfahrenen Gästen offensiv nahezu alles gelang, klappte bei den Hausherren in der ersten Viertelstunde wenig bis nichts. „Wir sind ziemlich schwer ins Spiel gekommen“, gab auch Ahlens Trainer Frederik Neuhaus zu. Nach vier Minuten führte Aldekerk bereits mit vier, nach 13 Minuten sogar mit fünf Toren Unterschied – auch eine Folge der Pleite von Longerich?

„Auf jeden Fall“, hatte auch Neuhaus die Verunsicherung bei seinen Jungs registriert, die sich ein ums andere Mal überhastete Abschlüsse leisteten. „Da fing bei uns schon ein bisschen das Kopfkino an. Eine ähnliche Phase haben wir auch letzte Woche erlebt“, so der Trainer weiter.

ASG bleibt cool

Doch im Gegensatz zum bösen 31:39 in Köln ließ sich Ahlen jetzt nicht aus dem Konzept bringen. „Letzte Woche sind wir eingebrochen, diesmal sind wir bei unserem System geblieben“, sagte Neuhaus. Wobei eine kleine Anpassung doch nötig war: Beim Stand von 10:14 in der 19. Minute nahm die ASG ein Time-out, das die Wende herbeiführen sollte.

Ahlen besann sich in der Auszeit nicht nur seiner Stärken, sondern passte auch die Deckung an, um aktiver und konsequenter gegen die erfahrenen Haudegen des TV Aldekerk verteidigen zu können. „Das hat sie aus dem Konzept gebracht“, freute sich Neuhaus später, dass sein Plan aufgegangen war. Der allerdings auch noch aus einer anderen Komponente bestand: Zeit.

700 Zuschauer

„Wir wussten, dass wir den Gegner müde spielen können. Das ist ein gutes Team mit einer Wahnsinns-Erfahrung, das in den ersten 30 bis 40 Minuten mithalten kann“, so Neuhaus. Doch solange brauchte seine „junge und schnelle Truppe, die richtig Dampf machen kann“, gar nicht, um dieses Heimspiel vor knapp 700 Zuschauern in der Friedrich-Ebert-Halle zu drehen.

Angeführt von Elf-Tore-Mann David Wiencek und mit dem sensationell haltenden Torwart Sven Kroker als Rückhalt machte die ASG nach dem Time-out aus dem 10:14 innerhalb von fünf Minuten ein 15:14. Zur Pause stand es bereits 18:16, ehe es im zweiten Durchgang gar keine Zweifel mehr gab, wer das Feld als Sieger verlassen würde. „Irgendwann waren sie gebrochen“, sagte der stolze Trainer Freddi Neuhaus, bevor er noch einen letzten Blick auf Longerich warf: „Das war die richtige Antwort. Heute haben wir gezeigt, wozu wir fähig sind.“

Schlussmann sorgt für Happy end

Die Frage, ob seine Hände noch glühen würden, beantwortete Matchwinner Sven Kroker grinsend: „Danke, geht schon wieder!“ Der Schlussmann des HLZ Ahlener SG hatte an diesem Samstagabend großen Anteil am zweiten Saisonsieg. Bereits in der kniffligen Anfangsphase, als seinen Vorderleuten kaum etwas gelang, bewahrte Kroker die ASG vor einem höheren Rückstand. Und später, als die Gastgeber drauf und dran waren, die Partie zu drehen,trieb der Torhüter den TV Aldekerk endgültig zur Verzweiflung. Ganz stark etwa seine doppelte Rettungstat in der 21. Minute, als Ahlen gerade erst seine Aufholjagd gestartet hatte. Und als das HLZ-Team kurz vor der Halbzeit mit aller Macht versuchte, den gerade mühsam errungen Zwei-Tore-Vorsprung in die Pause zu retten, war Kroker bei einem Siebenmeter von Aldekerks Thomas Plhak zur Stelle.

„War schon okay“, untertrieb der Ahlener Torwart später bescheiden, als er seinen Auftritt selbst beurteilen sollte. Da wurde sein Trainer schon deutlicher: „Eine tolle Torwart-Leistung, ganz klar“, sagte Freddi Neuhaus. Allerdings bezog er die Deckung in das Kompliment mit ein: „Wir haben den Gegner ganz gezielt in die Situationen gebracht, wo es für den Torhüter einfacher wird. Das hat sehr gut funktioniert.“