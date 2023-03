Verlängert: Uwe Landau hat in Sendenhorst noch nicht fertig

Sendenhorst Zum dritten Mal in seiner langjährigen und abwechslungsreichen Karriere führt Uwe Landau bei den Männern der SG Sendenhorst Regie. Und das wird zumindest auch über das Saisonende hinaus und in der sich anschließenden Spielzeit 2023/24 so bleiben. „Wir machen weiter. Was sich in den vergangenen Monaten entwickelt hat, wollen wir gemeinsam weiter vorantreiben“, bestätigt Matz Wolke, Handball-Abteilungsvorsitzender der SG, die Verlängerung mit dem Urgestein und Coach über ein Jahr. Mindestens. Nach fast einem Jahr ohne Handball in der Saison 21/22 in Sendenhorst sieht Wolke die aktuelle Runde als „so etwas wie eine Vorbereitungs-Saison“ an. Da gehört auch die Trainerfrage mit Blick nach vorne irgendwie dazu.

