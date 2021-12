Von unten nach oben ist es leichter

Also wenn, dann lieber so rum. Von unten nach oben ist das Fußball-Leben wieder spielenswert. Germania Stromberg hat deshalb mal wieder alles richtig gemacht.

„Die Gegner waren nicht einfach, es waren noch nicht alle fit, und wir mussten uns ja erst finden“, beteuert Trainer Axel Grünebaum, dass er sich nie Sorgen gemacht habe. Mit zwei Niederlagen in der Liga plus einer im Kreispokal schlugen die Germanen gleich bei den ersten Schritten hart im Keller auf. Und irgendwie hatte Grünebaum das richtige Näschen. Denn seitdem haben seine Jungs kein Spiel mehr abgegeben.

Stromberg überwintert mollig warm

„Ich war mir immer sicher, was die Qualität der Mannschaft betrifft“, ist es für den Trainer keine Überraschung, dass sie alle nun auf Platz fünf mollig warm überwintern dürfen. Endlich kann man auch mehr Offensive wagen. Nach den ersten Rückschlägen hatte man sich auf ein 4-1-4-1 zurückgezogen. „Das hat dann aber nicht so richtig geklappt“, freut sich der Übungsleiter, dass er nun wieder mit zwei Angreifern planen kann. Jedenfalls meistens, denn die gelernten Offensiven fehlen noch. Während hinten links der Jugendliche Johannes Fahle längst eine feste Größe geworden ist, wird vorne noch experimentiert. Ein Michael Rüschoff ist noch verletzt, ein Steven David James geht nur „in die Richtung Stürmer“, lächelt Grünebaum, der dafür aber noch auf die „abschlussstarken“ Leon Spiekermann und Tobias Babik setzen kann. Kein Wunder, dass es nun weiter aufwärts gehen soll. Wie weit, ist aber noch geheim. „Für unser internes Ziel brauchen wir noch ein paar Punkte“, verrät Grünebaum nur wenig. Ebenso wie beim eventuellen externen Winter-Zugang. „Es bahnt sich an“, orakelt er. Ein Stürmer soll es werden. Wen wundert’s?

Auftaktsiege gegen spätere Kellerkinder

Ganz ander sieht dagegen die Kurve der Westfalia aus Vorhelm aus. Denn von oben nach unten ist das Fußball-Leben nicht wirklich spielenswert. Hat Westfalia Vorhelm vielleicht irgendwas falsch gemacht?

Aber wer konnte denn ahnen, dass die ersten beiden Siege, die die Westfalia auf Platz zwei gehievt hatten, ausgerechnet gegen die Kellerkinder Ahlener SG und SuS Enniger gelungen waren?

Vielleicht Trainer Manuel Wiesrecker, der schon seit der Vorbereitung Lücken füllen und Löcher stopfen muss. Ausfälle, Verletzte, Verluste: „Es gab noch kein Spiel in gleicher Formation“, improvisiert Wiesrecker von einem Sonntag zum nächsten. „Die Mannschaft stellt sich quasi von alleine auf.“ Nun ist die Westfalia, der auch mal zehn Stammspieler gleichzeitig fehlten, bis Rang elf abgerutscht. Ein weiterer Sieg – gegen Vorwärts – gelang noch, danach war Hängen im Vorhelmer Schacht.

„Am Ende fehlt dann natürlich die Kraft“, denkt der Trainer etwa an das 2:2 gegen Wadersloh, dass man mit einem 2:0-Vorsprung begonnen hatte.



Wiesrecker würde lieber offensiv spielen

Viel lieber würde er attraktiv und offensiv spielen, muss aber so – statt ein kraftraubendes Risiko zu fahren – eher an die stabilisierende Defensive denken. „Als neuer Trainer will ich natürlich meine Vorstellungen und Ideen einbringen“, bedauert er die Zwänge der Personalnot und hofft auf Entspannung in der Winterpause.

Spieler wie Ole Ziemer und Philipp Woestmann sollen wieder einsteigen. Das Ziel: Volle Stärke ab Januar. Und Pflege. Da nämlich auch der trostlose Zustand des Rasenplatzes unter gesundheitsgefährdend gilt, will man verstärkt mit der Physiotherapie zusammenarbeiten, um die Vorhelmer Jungs widerstandsfähiger zu machen. Das Feld von hinten aufrollen, kann auch Spaß machen.