Vorbildliches Miteinander von Vorwärts und ASK

Der Wettbewerb motiviert und inspiriert. Und manchmal wird aus dem Mitbewerber auch einer, der hilft, die Dinge am Laufen zu halten. So hat sich aus zwei Ahlener Konkurrenten unter dem Korb fast schon so etwas wie eine Fusion entwickelt. Als sich 2019 mit dem ASK Ahlen plötzlich eine zweite Basketball-Abteilung in Ahlen gegründet hatte, war man gespannt, wie sich das Verhältnis mit den Sportsfreunden von der DJK Vorwärts Ahlen entwickeln würde. Nun, über zwei Jahre später ist klar: man konkurriert nicht, man ergänzt sich.

„Wir helfen uns gegenseitig“, sagt Vorwärts’ Spieler und Trainer Talal Harb. „Wir leihen teures Equipment und sogar Spieler aus.“ Und dann stieg Vorwärts ein Jahr später sogar in die Bezirksliga auf und konnte es sich leisten, eine zweite Mannschaft zu gründen mit einer – laut Harb – ganz besonderen Aufgabe: „Wir wollten auf das Derby gegen ASK nicht verzichten“, lächelt er.

Selbst Spieler und Material wird ausgetauscht

Dass sie das Ortsduell aber noch lange haben, ist eher unsicher. Denn der ASK belegt in der Kreisliga Münster ohne Sieg den letzten Platz und ist arg abstiegsgefährdet, während die DJK-Reserve einen hervorragenden dritten Rang belegt.

Beim ASK Ahlen nimmt man es gelassen. „Uns geht es darum, den Jugendlichen eine sportliche Alternative zu bieten“, sagt der Vorsitzende Secaatin Akbas, der als Probleme den Randsport-Charakter und die hohen Kosten des Spielbetriebes ins Feld führt. „Aber wir freuen uns über die gute Kommunikation mit der DJK und Talal. Wir geben uns gegenseitig viel Hilfestellung und Informationen.“

Was natürlich auch leichter fällt, wenn man – wie die DJK Vorwärts – den Ortsnachbarn so schnell sportlich hinter sich gelassen hat. Mit einigen Spielern, die von den starken TuS 59 HammStars in die alte Heimat zurückgekommen sind, räumen die Ahlener derzeit kräftig ab, sind noch ungeschlagen, haben zuletzt ihren stärksten Konkurrenten aus Lette mit 85:48 geschlagen und sind nun auf dem besten Wege, in die Aufstiegsrunde zur Landesliga vorzustoßen.

„Wir können es diese Saison schaffen“, ist Talal Harb optimistisch. „Aber wir machen ja auch gute Arbeit.“ So hoch hätte dann noch nie eine Ahlener Basketball-Truppe gespielt. Was umso mehr Spaß macht, wenn man weiß, dass einem das der ärgste Konkurrent der Stadt auch noch von Herzen gönnt.

Die nächsten Spiele der DJK: 26. Februar (16 Uhr) in Ibbenbüren; 1. März (19 Uhr) gegen Telgte und alles entscheidend: 5. März (18 Uhr) bei Vorwärts Lette.