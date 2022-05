Vorwärts schickt ASG in B-Liga

Die Chancen der Ahlener SG auf den Klassenerhalt in der Kreisliga A waren ohnehin nur noch theoretischer Natur. Seit dem 1:3 im Derby gegen Vorwärts ist es nun aber amtlich: Gemeinsam mit dem SuS Enniger steht die ASG vor dem Neuanfang in der Kreisliga B.

Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte mit jeweils zwei Möglichkeiten auf beiden Seiten schwächte sich der Gast selbst: In der 42. Minute sah Rames Baschar die Rote Karte, nachdem er einen Gegenspieler beleidigt hatte. Unnötiger geht es kaum – erst recht, wenn es wirklich um die allerletzte Chance geht, die Klasse doch noch zu halten.

So aber ging die ASG in Unterzahl in den zweiten Durchgang, hielt aber trotzdem lange das 0:0. Bis Alexander Klockenbusch in der 74. Minute das Bollwerk mit einem Distanzschuss knackte. Doch das Kellerkind war immer noch nicht bezwungen. Nur sieben Minuten nach dem 1:0 bugsierte Henrik Wiesmann den Ball bei einem Rettungsversuch ins eigene Netz. 1:1 – die ASG atmete wieder.

Dehardt zum 2:1, Klockenbusch macht den Deckel drauf

Wenn auch nur kurz. Jonathan Dehardt traf in der 83. Minute zur erneuten Führung für Vorwärts. „Das war die richtige Antwort, da hat unsere Mannschaft eine tolle Moral bewiesen“, lobte Vorwärts-Co-Trainer André Chart. In der 90. Minute war der Deckel endgültig drauf, als erneut Klockenbusch auf 3:1 erhöhte. Die DJK ist einen Spieltag vor dem Saisonende Dritter. Und die Ahlener SG vorzeitig abgestiegen. „Wir wollten schon noch alles, was in unserer Macht steht, versuchen. Und wir haben es ja sogar ganz gut gemacht heute“, sagte ASG-Torwarttrainer Dominic Willner.

Vorwärts Ahlen: Kundt, Mokhtari, Doeth (61. Dehardt), Hahne, Klockenbusch, Popil, Wiesmann, Metzner, Schleicher, Mehring (82. Bartsch), Debowiak (90.+2) Debowiak

Ahlener SG: Abel, Lakomy, Bertram, Reder, Christel, R. Baschar, Malke, W. Baschar (52. Scheffler), Weber (90. Demir), Schmalz (90. Ruck)