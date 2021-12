Vorzeitige Bescherung für dei SG-Teams

Das war ein Tag mit Höhen und Tiefen für die Volleyballerinnen der SG Sendenhorst. In einem kräftezehrenden Landesliga-Doppelspieltag verloren sie gegen die SG Coesfeld 06 mit 0:3 (24:26, 17:25, 29:31) ihr erstes Spiel der Saison. Die Begegnung mit TV Dülmen direkt im Anschluss gewannen sie dafür mit 3:0 (25:14, 25:22, 25:19).

Es war eine Niederlage mit Ankündigung. Bereits im Abschlusstraining zeigte sich mit einer ungewohnt schwache Annahme ein schlechter Vorbote. „Am Sonntag selbst waren wir dann sehr nervös, das war auch außergewöhnlich“, beobachtete zudem Kapitänin Tabea Skerhut. „Vielleicht war der Gedanke daran, dass man ausnahmsweise gleich zwei Spiele vor sich hat, daran schuld“, mutmaßte sie mit Blick auf die Doppelspiel-Regelung für Heimmannschaften in Zeiten der Pandemie.

Trainer Theis zieht Lehren aus der Niederlage

Gegner Coesfeld zeigte sich jedenfalls gut in Form und bestens vorbereitet. „Die haben gut gescoutet“, musste Trainer Dieter Theis anerkennend feststellen. Coesfeld platzierte seine Aufschläge klug im Sendenhorster Feld und vermied dabei geschickt SG-Libera Marie Winkelkötter. Ebenfalls der Annahmequalität nicht zuträglich waren die Angaben vom Typ Top-Spin. „Bei uns waren bisher stets Sprung-Floats im Fokus, auch im Training. Das hat uns jetzt eingeholt und wir wissen, was in Zukunft variabler geübt werden muss“, so Theis.

Besonders knapp verlief der dritte Satz (29:31). „Wir haben richtig gekämpft – der Gegner aber auch“, lachte Theis. Schlussendlich waren die SG-Angriffe aber einfach zu schwach. Die Folge war die erste Niederlage für sein Team. Eine spannende Situation für Theis. „Für mich als Trainer ist das hochinteressant zu sehen, wie sie auf Niederlagen reagieren. Das hilft mir für etwaige zukünftige Niederlagen“, so der 70-Jährige.

Ihm zeigte sich eine sichtlich geknickte Mannschaft – die jedoch nach einer kurzen Regenerationsphase wieder das Spielfeld voller Motivation betrat. Gegen den TV Dülmen zeigte sich ein ganz anderes Spiel, was aber auch am deutlich schwächeren TV lag. Schnellangriffe über die Mitte funktionierten hier endlich wieder. Der Dülmener Block wusste dem selten etwas entgegenzusetzen. Zudem zeigte sich auch der kräftige SG-Aufschlag wieder als adäquates Mittel.

Beim Blick auf die Tabelle präsentiert sich die Mannschaft nach der Hinrunde als Herbstmeister. Auch wenn ein Sieg gegen Coesfeld eingeplant war, ein Abstand von drei Punkten zum nächsten Gegner VC Reken sorgt für Zufriedenheit über die Weihnachtspause, die bis zum 16. Januar geht. „Fünf Satzniederlagen in acht Spielen sind in Ordnung“, resümierte Theis.

Vollständig umgesetzt hat die erste Männer-Mannschaft der SG Sendenhorst ihre Ankündigung einer 180-Grad-Drehung. Mit einem 3:0-Sieg (25:19, 25:22, 28:26) gegen Verfolger TV Emsdetten fand der Verbandsligist einen versöhnlichen Jahresabschluss nach der desaströsen Niederlage gegen Bocholt eine Woche zuvor.

„Das war ein krasser Kon­trast, das hat man beim Warmmachen schon gemerkt, dass da heute mehr geht“, kommentierte Spielertrainer Raphael Klaes seine wie ausgewechselt wirkende Mannschaft. Schlüsselelement war wieder einmal das starke Aufschlagspiel der Sendenhorster, das das ganze Spiel über konstant abgeliefert wurde und den TV vor erhebliche Probleme stellte. Gänzlich ohne Makel war das Spiel jedoch auch nicht. Emsdetten hatte immer wieder dominante Phasen, beispielsweise als im zweiten Satz beim 9:9 eine TV-Serie zum 9:14 führte.

Mittelblocker Jonas Baxpöhler brachte die SG aber anschließend mit einer eigenen Aufschlagserie zurück in die Spur. „Der dritte Satz war ein Eier-Satz“, hielt Klaes fest. Beide Seiten zeigten ein stabiles Side-Out und es entwickelte sich ein enges Rennen, in dem die SG immer nur mit zwei Punkten die Nase vorn hatte. Am Ende brachten Eigenfehler und Abstimmungsprobleme bei den Sendenhorstern noch einmal richtig Spannung in die Partie, ein Satzball für Emsdetten wurde sogar abgewehrt.

„Das sind drei verdiente Punkte, die wir da eingesammelt haben“, resümierte Klaes­. Da Eintracht Dortmund gegen Westfalia Epe verlor, konnten die SG-Männer wieder zurück auf den dritten Platz klettern. Ein Rang, auf dem es sich auf jeden Fall gut überwintern lässt, bis es am 15. Januar direkt gegen den neuen Verfolger Epe geht.