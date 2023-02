Wer stoppt Seriensieger SG Sendenhorst?

Lange ist es her: Im Jahr 2018 kam der Sieger im Pott’s Cup für Alte Herren zum letzten Mal nicht aus Sendenhorst, damals setzte sich FSG Ahlen nach einem spektakulären Finale mit 16:15 nach Elfmeterschießen gegen die Spielvereinigung Oelde durch. Seitdem wird der beliebte Wettbewerb jedoch von der SGS dominiert, die viermal in Folge den Pokal holte. Die spannende Frage vor der neuen Saison lautet also: Wer schafft es, die Serientäter zu stoppen?

Dienstagabend wurde in Oelde die erste Runde des Pott’s Cups ausgelost, die im April ausgetragen wird. Erstmals trat dabei Jörg Mannefeld in seiner Funktion als neuer Staffelleiter in Erscheinung. Begrüßt wurden die Vereinsvertreter sowie die Verantwortlichen des Fußballkreises durch Jörg Pott, Geschäftsführer der gleichnamigen Brauerei: Er brachte seine Freude darüber zum Ausdruck, dass die Tradition des Pokalturniers für Alte Herren fortgeführt wird und 29 Teams gegeneinander antreten.

Austragungsort für das Finale ist noch offen

Mannefeld wies darauf hin, dass es ab sofort keine Verlängerung mehr gibt – ein Großteil der Clubs hatte sich für diese Neuerung eingesetzt. Bei Remis gibt es nach der regulären Spielzeit also direkt ein Elfmeterschießen. Der Austragungsort für den Finaltag am 9. September steht derweil noch nicht fest, interessierte Vereine können ihre Bewerbung bei Jörg Mannefeld abgeben. Zudem wurde am Dienstag thematisiert, dass es noch eine Abfrage unter den Vereinen geben wird, ob Interesse an einem Wettbewerb für Ü 40- und Ü 50-Teams besteht. Diese könnten als Ein-Tages-Turniere auf Kleinfeld über die Bühne gehen.

Einige knifflige Aufgaben in Runde eins

Die Auslosung der ersten Runde nahmen schließlich Jörg Mannefeld und Martin Schütte, bei Pott’s Gebietsverkaufsleiter Gastronomie, vor. Und sie hatten durchaus ein gutes Händchen: Während Titelverteidiger SGS mit der BSG Eternit eine knifflige Aufgabe vor sich hat, muss Vorjahresfinalist Oelde zum Auftakt nach Beelen. Zudem kommt es unter anderem zu den Duellen zwischen dem TuS Wadersloh und dem SuS Ennigerloh, SuS Enniger gegen Beckumer SV oder SV Neubeckum gegen Warendorf. Einige der Kandidaten, die dafür infrage kommen, den Sendenhorster Serientätern ein Beinchen stellen zu können, könnten sich also schon früh verabschieden.