Wer will schon „polyvalente“ Spieler?

Polyvalent? Bitte nicht. Vielseitig? Liebend gern. Vor dem Test gegen Meppen am Mittwochabend äußert RWA-Trainer Andreas Zimmermann seine Wertschätzung für flexible Akteure.

Warum ein Fremdwort nehmen, wenn’s auch auf Deutsch geht? Andreas Zimmermann hasst „polyvalente Spieler“ – ist aus dem Lehrbuch, hört sich schlau an, aber „da seh ich immer drei Fragezeichen, wenn ich das meinen Jungs sage“, verzichtet RW Ahlens Trainer drauf. Denn andererseits: „vielseitige Spieler“, die liebt er. Heißt dasselbe, versteht jeder und sind auf den Punkt genau die, auf die RW Ahlen baut.

„Mehrere Positionen besetzen können, flexibel sein. Das ist gerade so, wie ich es haben will“, scheint der Fußball-Lehrer sehr zufrieden zu sein mit dem Kader, den er am Mittwoch (18.30 Uhr) zuhause gegen den SV Meppen ins Feld führen will.

Der Drittligist, der mit den ehemaligen Ahlenern Luka Tankulic, David Blacha und Marcus Piossek anrückt, ist eine Härteprobe, die Zimmermann bereits annähernd mit der Stammelf bestehen will. Natürlich ganz flexibel, aber erste Tendenzen gibt es. Auch Torwart Robin Brüseke hat seine Kapselverletzung überstanden und greift wieder in den Konkurrenzkampf ein. Während Gianluca Marzullo mit seiner gebrochenen Rippe noch mindestens zwei Wochen ausfällt, haben auch die neuen Itter und Neicu ihren Zusammenprall vom letzten Test gegen Hiltrup verkraftet und vervollständigen den Kader.

„Wir haben klar mehr Erfahrung im Team als noch letztes Jahr“, ist sich Zimmermann sicher und verweist auf seine bewährten Kräfte wie Kahlert oder Twardzik, aber eben auch auf Itter, Brüseke, André Dej, Christian Skoda, Özkara oder Bulut.

Aber noch warten sie mit der Geduld des Jägers. Denn je ein versierter Mann für die Offensive und Defensive darf es gerne noch werden. Natürlich mit dem Talent, auf mehreren Positionen „vielseitig“ zu spielen.

Holldack nur noch Trainingsgast

Nur so wird man den Verlust von Jan Holldack verschmerzen können, der zwar noch mittrainieren darf, aber nicht deshalb, um sich noch ein Türchen offenzuhalten. „Er hat im fahrenden Bus auf Stop gedrückt und ist ausgestiegen“, umschreibt es Zimmermann, der klar macht: „Ich plane nicht mehr mit ihm.“

Also wird der ehemalige Spielmacher so lange noch mitzocken – außer bei den Tests versteht sich – bis er seinen neuen Arbeitgeber gefunden hat. „Mal sehen, wann sich da ein Verein meldet“, bleibt der Trainer gelassen, weil RW Ahlen am längeren Hebel sitzt.

Inzwischen stehen zehn Abgängen zehn Neue gegenüber, RW Ahlen hat seinen Umbruch fast erledigt. Gegen Meppen, das immerhin zuletzt auch den Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 mit 3:1 geschlagen hat, wird sich zeigen, wie effektiv das ist. „Wir haben nur noch 180 Testminuten, ehe es losgeht“, erinnert „Zimbo“ und will Ergebnisse sehen. Nicht mit polyvalenten Spielern, aber gern mit vielseitigen, die liebt er ja.