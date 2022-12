Westfalia Vorhelm blüht bei Hallenstadtmeisterschaft auf

Wenigstens ein Favorit hat sich am Mittwoch souverän durchgesetzt. Westfalia Vorhelm qualifiziert sich bei den Hallenstadtmeisterschaften in Ahlen im Sauseschritt. Vorwärts hingegen muss sich in die Finalspiele am Freitag quälen. Gastgeber Ahlener SG scheitert als B-Ligist derweil nur haarscharf am Weiterkommen.

Eintracht Dolberg - Ahlener SG 1:1

Zum Start kann sich die ASG nicht gegen die C-Liga-Topmannschaft durchsetzen. Schmalz schießt die Orangefarbenen zwar in Führung, Dolberg kontert aber mit einem abgefälschten Schuss Kempes zum Ausgleich. Verdient.

Vorwärts Ahlen - Westfalia Vorhelm 4:6

Das erste Drama vor voller Tribüne. Und Marvin Brüggemanns erste Empfehlung für den Torschützenpokal. Seine drei Treffer bringen Vorhelm den Sieg. Brüggemann trifft in der Schlussphase zum 5:4 und zum 6:4. Bis zum 4:4 waren Kahraman (2) und Wiesmann für die DJK erfolgreich, Lökes, Piechotta Schemo und – wer sonst? – Brüggemann schossen die Westfalia immer in Front.

Eintracht Dolberg - Vorwärts Ahlen 1:4

Da hat sich der Favorit Zeit gelassen. Dolbergs Kempe hatte nach sieben Minuten Kahramans 1:0 ausgeglichen. Erst im Schlussspurt machte Vorwärts mit Toren von Klockenbusch (2) und Kahraman den ersten Dreier klar. Ein ganz wichtiger wie sich später herausstellte.

Ahlener SG - Westfalia Vorhelm 1:2

Das war knapp. Gastgeber Ahlener SG stand nach dem 1:0 von Abel schon dicht vor der Sensation. A-Ligist Vorhelm kommt erst spät in die Gänge. Kühlings Doppelpack rettet die Westfalia in den letzten drei Minuten.

Westfalia Vorhelm - Eintracht Dolberg 3:1

Hier Dolbergs Abschied, dort Vorhelms früher Gruppensieg. Die Westfalia sammelte souverän und gelassen ihre neun Zähler ein – Dolbergs Kempe erzielte den letzten Treffer des Turniers für seinen SVE. Vorhelm machte vorher aber schon mit Toren von Piechotta, Wahner und Brüggemann am Mittwoch Feierabend.

Vorwärts Ahlen - Ahlener SG 2:2

Nur gewinnen, und der Gastgeber wäre weiter gewesen. Und beinahe, beinahe hätte das die Ahlener SG auch geschafft. Aber der B-Ligist, der nach Treffern von Ata und Malke ab der zehnten Minute 2:1 führte und so sogar einen 0:1-Rückstand (Tor: Bartsch) gedreht hatte, gerät nach Zeitstrafe gegen Schmalz in den letzten 30 Sekunden in Unterzahl und kassiert 20 Sekunden vor Schluss das 2:2 durch Kahraman. Es reichte der DJK Vorwärts knapp für den zweiten Rang und für die prestigeträchtige Verlängerung am Final-Freitag.

Am Ende sind die Dominatoren wie so oft allein unter sich.