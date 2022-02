Westfalia-Spiel wird zur Geduldsprobe und Hängepartie

Ahlen

Für beide Clubs geht es in der Kreisliga A noch um den Klassenerhalt, umso gespannter warten beide auf das Urteil des Bezirkssportgerichts. Die Rede ist vom VfB Germania Lette und Westfalia Vorhelm sowie deren Duell am zwölften Spieltag. Das hatten die Gastgeber mit 5:2 gewonnen, doch Vorhelm legte Protest gegen die Wertung ein. Mit Erfolg und einer Neuansetzung. Daraufhin konterte Lette per Einspruch. Ende noch offen

-hoh-