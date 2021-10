„Wir befinden uns in einer Entwicklung“

Ist nicht nur als Torschütze am guten Saisonstart des ASV Hamm-Westfalen beteiligt: Der 28-jährige Marian Orlowski glänzt beim Zweitligisten auch in der Abwehr sowie als Vorbereiter.

Insgesamt 17 Treffer hat Rückraumspieler Marian Orlowski in den zurückliegenden drei Pflichtspielen für den ASV Hamm-Westfalen erzielt. Und nicht nur das, auch als Vorbereiter und als Abwehrspieler zeigte der 28-Jährige im zweiten Jahr nach seiner Rückkehr zu den Westfalen gute Leistungen. Im Interview äußerte sich der gebürtige Meinerzhagener über die aktuelle Stärke des ASV, seine eigenen Leistungen und die Ziele für die Zukunft.

Der Punktverlust in Aue wurmt den ASV

Der ASV hat in dieser Saison nur eine Niederlage kassiert und die bei einem der Topfavoriten der Liga, dem TuSEM Essen. Ist es für Sie auch ein gelungener Saisonstart Ihrer Mannschaft?

Marian Orlowski: Etwas wurmt uns vielleicht der Punktverlust im Heimspiel gegen Aue, der in der Schlussphase zustande kam. Aber wenn wir die Ausbeute aus dem Programm insgesamt sehen, war das kein schlechter Start für uns, gerade wegen der Siege gegen Bietigheim und Nordhorn. Vor allem, weil die Formkurve nach oben zeigt und wir uns von Woche zu Woche weiterentwickeln. Das ist erfreulich, aber es liegt noch viel Arbeit vor uns.

In den beiden angesprochenen Partien und dem Pokalspiel gegen Großwallstadt haben Sie selbst 17 Tore beigesteuert. Wie schätzen Sie Ihre eigenen Leistungen in dieser Spielzeit ein?

Orlowski: So wie wir als Mannschaft insgesamt immer mehr zueinander finden, werden auch individuelle Leistungen besser. Letztendlich sind Tore in den seltensten Fällen ja Einzelleistungen. Aber zu den Aufgaben auf meiner Position gehören selbstverständlich auch Tore. Und es geht auch darum, Verantwortung zu übernehmen. Ich denke, dass wir auf einem guten Weg sind und hoffe natürlich, dass ich meine Leistung weiter festige.

Stetige Weiterentwicklung

Zu dieser Saison hat es einige personelle Veränderungen gegeben. Gerade der Wechsel auf Rückraum Mitte, wo nun Dani Baijens neben Sören Südmeier die Fäden zieht, bedeutete ja auch für Sie eine Umgewöhnung. Zuletzt lief das Zusammenspiel aber offenbar sehr gut. Wie weit sehen Sie sich im Prozess der Eingewöhnung insbesondere in der Mitte?

Orlowski: Ich denke, dass wir uns da wie in allen Mannschaftsteilen von Woche zu Woche weiterentwickeln. Einiges läuft schon gut, an anderen Dingen müssen wir noch arbeiten. Aber das ist in der jetzigen Phase der Saison völlig normal. Ich würde also sagen, dass wir gut zueinander gefunden haben, die Eingewöhnung aber noch nicht abgeschlossen ist.

Umbruch im letzten Sommer

Insgesamt kamen fünf neue Spieler in die Stammformation des Bundesligakaders. Fabian Huesmann hat zudem nach vielen Jahren die Kapitänsrolle von Jakob Schwabe übernommen. Einige haben die Veränderungen sogar als „Umbruch“ bezeichnet. Wie ordnen Sie die Veränderungen ein?

Orlowski: Ich kenne den ASV ja schon länger und einige der Spieler ja sogar schon aus meinen ersten Jahren hier. Im Sommer hat sich tatsächlich ein Umbruch vollzogen. Man darf ja auch Trainer Michael Lerscht mit seinem Stab nicht vergessen, der jetzt erst im zweiten Jahr hier ist. Aber das muss man gar nicht negativ sehen – es wurden viele Rollen im Team neu verteilt. Mit den fünf Neuen sind bis auf Torwart Vladimir Bozic, der ja schon 38 Jahre alt ist, nur junge Spieler uns gekommen. Die haben zwar alle schon 1. Liga gespielt, aber eben dort nicht mit der Verantwortung wie jetzt beim ASV. Auch für sie ist das ja die Chance, zu wachsen.

ASV auf Tuchfühlung zur Spitzengruppe

Mit nur drei Minuspunkten ist der ASV auf Tuchfühlung zur Spitzengruppe – genau das, was man im Auge hatte. Was ist vom ASV in dieser Spielzeit zu erwarten?

Orlowski: Eine Platzierung als Ziel zu nennen ist wenig sinnvoll. Man hat ja an den ersten Spieltagen gesehen, wie ausgeglichen es wieder zugeht. Wir können eine gute Saison spielen und trotzdem eine Reihe Teams vor uns haben, wenn die einen guten Job machen. Aber damit sollte man sich gar nicht weiter beschäftigen. Michael Lerscht hat es kürzlich erklärt: Wir befinden uns in einer Entwicklung. Und die ist längst noch nicht abgeschlossen. Woche für Woche muss man in dieser Liga hart für die Punkte arbeiten. Und dazu sind wir bereit.